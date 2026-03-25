Punonjësit e huaj, kryesisht filipinezët, shihen në shumë biznese të kryeqytetit.
Lind pyetja, si vijnë ata në Shqipëri, përmes çfarë kushtesh?
“Vijnë me profesione. Ne kur bëjmë kërkime, nuk është se marrim persona si për shembull ajo ka qenë mësuese dhe ne e marrim për dado, apo ka qenë kamariere dhe e marrim për dado. Absolutisht jo. Ato vijnë me këtë profesion, pra kërkohen që në krye të herës kështu”, tha ajo.
Më tej, Kasmi shprehet se të huajt vijnë në vendin tonë mjaft të sigurt si emigrantë, pasi dokumentacioni i nevojshëm u është siguruar nga punëdhënësi.
“Ky punonjës vjen shumë i sigurt në vendin tonë. Shumë i sigurt. Ky punonjës nuk do duhet të rendë për dokumentacionin si emigrant që është në Shqipëri. Dokumentacioni sërish do të ofrohet nga punëdhënësi. Pra, punëdhënësi në marrëdhënie me agjencinë do duhet të bëjë të gjitha pagesat që ky punëmarrës deri në tre-vjeçarin e parë të ketë siguruar edhe lejen e qëndrimit në Shqipëri”, sqaron ajo.
