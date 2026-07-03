Komisioni i ligjeve miratoi marrëveshjen e kredisë për elektrifikimin e linjës hekurudhore Tiranë – Durrës – Rinas. Kalimi nga projekti fillestar me trena me karburant, në trena elektrikë kushton rreth 22 mln euro, nga të cilat gjysmat do të jenë grant nga Bashkimi Evropian.
“Mbështetet nga 11.5 mln euro, plus 50% e vlerës totale të investimit pwr elektrifikimin mbështetet nga Bashkimi Evropian nëpërmjet kornizës së Ballkanit Perëndimor. Pra me një vlerë prej pothuajse të njëjtën vlerë në formën e grantit për këto punime të cilat vetëm do t’i përmendim për efekt informacioni: elektrifikimin e plotë të segmentit hekurudhor Durrës-Tiranë, të degëzimit të ri drejt aeroportit ndërkombëtar të Tiranës, furnizimin me pajisje elektro-hekurudhore, ndërtimin e instalimit të sistemit të takmarrjes që është linja elektrike që furnizon me energji elektrike trenat. Gjithashtu, ndërtimin e dy nënstacioneve të rëndësishme në pikën e Tiranës dhe Durrësit pra duke mos qenë vetëm elektrifikimi i linjës por ndërkohë edhe i nënstacioneve që mbulojnë furnizimin me energji, testimin, çertifikimin dhe vënien në shërbim të sistemit të elektrifikimit”, – tha Enkelejda Muçaj, zv.ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë.
Ndërkaq, pak ditë më parë kreu i Hekurudhave Shqiptare Ergys Verdho, bëri me dije për TV SCAN se tenderi është finalizuar, me shpalljen e kompanisë që do të kryejë punimet.
Ai tha se kontrata me kompaninë italiane pritet të nënshkruhet në muajin Korrik, ndërsa punimet nisin në Shtator. Oferta e shpallur fituese ka një vlerë prej 22 mln euro dhe përfshin elektrifikimin e plotë të linjës, përfshirë edhe 4 km që do të ndërtohen për të rikthyer stacionin e trenit në kryeqytet.
Elektrifikimi është një nga hallkat e fundit për finalizimin dhe vënien në operim të linjës, teksa aktualisht kanë përfunduar punimet civile dhe po punohet për ndërtimin e godinave të stacioneve.
Paralelisht është duke u zhvilluar procedura tenderuese për ndërtimin e stacionit të Rinasit, që nuk është pjesë e kontratës fillestare, si dhe tenderi për ndërtimin e segmentit, që do të mundësojë lidhjen nga terminali i autobusëve në Kashar, me stacionin e dikurshëm të trenit në kryeqytet.
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