Ndryshe nga neni i koalicioneve parazgjedhore, deputetët e opozitës kanë miratuar nenin tjetër të Kodit Zgjedhor që kryetari i Partisë të kandidojë në katër qarqe të vendit.

Ideja u hodh fillimisht nga deputeti Myslim Murrizi, i cili kërkonte që kryetare të garonte në të 12 qarqet e vendit, por socialistët e ulën këtë në vetëm 4 qarqe.

Më pas, do të jetë kryetari ai që do të zgjedhë se në cilin qark do të jetë deputet.

g.kosovari