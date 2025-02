Teksa globalizmi ka ndikuar në çdo fushë, gjuha është ajo që është prekur jo pak nga ky fenomen.

Gjuhëtarë dhe studiues janë bërë bashkë për të diskutuar mbi problematikat e gjuhës sot. Gjuhëtari Emil Lafe ngre shqetësimin për përdorimin e terminologjive të ndryshme për të njëjtat fjalë mesh Shqipërisë dhe Kosovës.

“Çfarë kam kërkuar nga ministritë e Arsimit të Shqipërisë dhe Kosovës? Sot problemet kryesore janë problemet që kanë të bëjnë me leksikun dhe terminologjinë. Ministritë e Arsimit të dy shteteve shqiptare të krijojnë një komision të përbashkët për terminologjitë e lëndëve shkollore. Terminologjia e gjuhësh shqipe nuk është e njësuar në Shqipëri dhe Kosovë. Në qoftë se nuk njësojmë terminologjinë nuk mund të themi se kemi një gjuhë letrare kombëtare të njësuar. Kjo e bën shumë të dyshimtë si do e pasqyrojmë në fjalorin e gjuhës shqipe. Cilin term do të vëmë?”, tha Emil Lafe, gjuhëtar.

Por, ky nuk mbetet shqetësimi i vetëm i gjuhëtarëve. Për ta futja e fjalëve të huaja apo atyre që i cilësojnë mbetje gjuhësore mund të rregullohet vetëm përmes ndërtimit të ligjeve qe mbrojnë gjuhën.

“Pse duhet një komision i tillë me kompetencë shkencore dhe fuqi vendmarrse, sepse ka shumë ndotje gjuhësore që nuk ka fuqi një gjuhëtar, se institucionet nuk po marrin pjesë, të binin autoritetet e Tiranës të heqin këto fjalë. marr shembull këtu fjalën markat, kjo fjalë është automatikisht një ndotje gjuhësore sepse ne kemi fjalën tonë shqipe”, shtoi gjuhëtari.

Dita ndërkombëtare e gjuhës amtare synon promovimin e ndërgjegjësimit që kanë të gjitha gjuhët në botë dhe në këtë kuadër vihet në dukje se ka shumë gjuhë që rrezikojnë të zhduken, ose mbijetojnë vetëm përmes të folurit. Por duket se shqipja nuk rrezikohet nga ky fenomen.

“Duke qenë se ne jetojmë në një periudhë ku gjuha shqipe flitet si gjuhë zyrtare dhe gjuha zyrtare e dy shteteve ne Ballkan e Shqipërisë dhe Kosovës, ka një status të veçante në Maqedoninë e Veriut dhe status të gjuhëve lokale në Malin e zi, mendoj se gjuha shqipe është në pozicionin më të mirë nga ana e statusit në këtë shekull sepse është gjuha në përdorimin më të madh nga folësit e këtyre vendeve”, deklaroi Linda Mëniku, gjuhëtare.

Dita Ndërkombëtare e Gjuhës Amtare është shpallur nga UNESCO në vitin 1999.