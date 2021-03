Ministria e Brendshme ka hartuar ndryshime të reja për ligjin e prefektit, të cilat janë dërguar për konsultim publik. Ndryshimet kryesore i përkasin bashkëpunimit me policinë, ku drejtoritë vendore, krahas raportimit për rendin dhe sigurinë do raportojnë dhe për task forcat. Prefekti i qarkut me ndryshimet e reja zbret në terren për të kontrolluar zbatimin e masave që lidhen me rendin dhe sigurinë.

Një tjetër përgjegjësi që shtohet është përgjegjësia për planet e veprimit dhe masat në rast organizimesh sportive dhe kulturore të cilat hartohen nga strukturat e mbrojtjes civile të prefektit në bashkëpunim dhe me strukturat e vetëqeverisjes vendore.

Në ndryshimet e reja parashikohet që prefekti i qarkut, çdo tre muaj të informojë ministrinë e Brendshme për nivelin e ruajtjes së rendit dhe sigurinë si dhe bashkëpunimin me strukturat e Policisë.

Krahas policisë prefekti do të bashkëpunojë dhe me forcat e armatosura. Në situatat kur kemi emergjenca civile, prefektit i shtohet kompetencë dhe kontrolli i marrjes së masave nga strukturat e ushtrisë.

Prefektit i jepet kompetencë që ti kërkojë administratës së tatim taksave inspektimin ndaj subjekteve publike ose private, kur ka informacione ose ka shkelje të ligjeve.

Tjetër risi me karakter urdhërues për prefektin është dhe bashkëpunimi me prefektët e qarqeve të tjera me qëllim realizimin e prioriteteve. Ata mund të lidhin marrëveshje me detyra dhe afat të caktuar mes tyre.

Prefekti do të ketë detyrë kontrollin e çështjeve që lidhen me ankesat e qytetarëve, si dhe të zbatimit të masave konkrete që lidhen me zbatimin e programit të qeverisë.

Me ligjin aktual, prefekti kontrollon zbatimin e projekteve në bujqësi, arsim, shëndetësi, mjedis, shërbim zjarrfikës, ndihmë e përkrahje sociale, turizëm dhe kulturë, ndërsa me ndryshimet e reja i shtohet në kompetencë dhe menaxhimi i integruar i mbetjeve dhe pyjeve.

Një propozim i ri është dhe emërimi i nën prefektit, i cili më herët ishte me një kandidaturë, tashmë do të duhen të paktën dy emra.

Ndryshimet e reja pritet të kalojnë në komisionet parlamentare, ndërsa më pas të votohen në Kuvend.