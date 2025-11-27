Qeveria shqiptare ka propozuar një ligj të ri për sinjalizuesit, me qëllim mbrojtjen e punonjësve që raportojnë korrupsionin dhe shkeljet e ligjit në sektorin publik apo privat.
Qeveria i ka propozuar Kuvendit një projektligj të ri, i cili synon të forcojë sistemin e sinjalizimit dhe mbrojtjen e personave që raportojnë korrupsionin apo shkelje të ligjit.
Projektligji, i depozituar në Kuvend nga deputeti socialist Erion Malaj, parashikon ngritjen e një mekanizmi të unifikuar sinjalizimi brenda institucioneve.
Institucionet publike dhe subjektet private me më shumë se 50 punonjës detyrohen të krijojnë struktura të posaçme për pranimin, shqyrtimin dhe administrimin e sinjalizimeve.
Çdo person që raporton një shkelje gëzon garanci të forta ligjore kundër hakmarrjes. Ligji ndalon veprime si largimi nga puna apo pezullimi për ata punonjës që kanë raportuar një shkelje ligjore.
Projektligji parashikon se punonjësit e institucioneve që kryejnë procedura prokurimi, si dhe persona të tjerë që bien në dijeni të parregullsive, mund të raportojnë raste që lidhen me manipulimin e procedurave të tenderimit.
Theksohet se sinjalizimi është veçanërisht i rëndësishëm për mbrojtjen e fondeve të Bashkimit Evropian, të cilat përdoren në projekte publike, zhvillim ekonomik dhe investime infrastrukturore.
Me miratimin e këtij ligji në Parlament, shfuqizohet ligji i vitit 2016 për “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve”.
Leave a Reply