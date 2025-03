Tan Kateshi dhe banda e tij u larguan nga Elbasani. Qyteti i tyre nuk ishte më i sigurt për ta. Për disa javë u fshehën në Berat. Atje thuhet se kanë qenë në mbrojtjen e Altin Dardhës, një nga personazhet më të frikshëm të vendit në atë kohë.

“Historia e Elbasanit është një histori krimi që lidhet me shumë qytete të tjera. Personazhe problematik, me begraund kriminal, kanë qenë të lidhur pothuajse me çdo bandë në Shqipëri”, u shpreh Kreshnik Myftari, pedagog i drejtësisë.

Lufta mes “Bandës së Kateshit” dhe djemve të lagjes “Banesa” ishte në fillim. Hakmarrja nuk ishte shuar ende.

Një pasdite, tre persona të lidhur me Kateshin, Alfir Sadushi, Arben Shkodrani dhe Kastriot Dervishi, u rikthyen në lagjen “Banesa”. Ata shkuan aty me pretekstin se donin të vizitonin një mik për të parë pëllumba, një pasion që ndanin mes tyre. Por në atë kohë, çdo lëvizje shihej me dyshim. Kthimi i tyre në atë lagje u perceptua si një provokim apo sfidë.

“Ishte mentaliteti kohës ku duke u marrë ndaj padrejtësisë, tregonte edhe një lloj rrezikshmërie edhe për personin pastaj që mos bëhej targëtim për grupe të tjera kriminale, mos kishte probleme me grupe të tjera, plus edhe opinioni publik”, u shpreh Kreshnik Myftari, pedagog i drejtësisë.

Sapo makina e tyre u shfaq, djemtë e “Banesave” reaguan pa hezitim. Një breshëri plumbash goditi automjetin. Sadushi dhe Shkodrani u vranë në vend, ndërsa Dervishi mbeti i plagosur rëndë.

Ishte një akt i menjëhershëm hakmarrjeje, një mesazh i qartë: lagjja “Banesa” kishte tjetër zot. Lajmi i asaj ngjarjeje u përhap shpejt në Elbasan, duke ndezur edhe më shumë tensionet. Konflikti sapo kishte marrë një kthesë akoma më të ashpër…