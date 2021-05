Dashi

Eklipsi ndikon ne diagonalen e komunikimit dhe ligjit per shenjen tuaj. Mundohuni te gjeni nje rrugezgjidhje ne problemet tuaja ne baze te llogjikes dhe nje ideali. Udhetoni.

Demi

Ceshtjet ekonomike do ndikohen fuqishem dhe do ju duhet te ndryshoni filozofi ne ate cfare prisni ne jeten tuaj nga bashkepunimet apo nga partneri ne cift.

Binjaket

Jeta juaj personale eshte ne udhekryq dhe ne nje zhvillim i cili duhet tju coj perpara. Lidhje te reja dhe bashkepunime te reja qe do bejne kthesen ne jeten tuaj personale

Gaforrja

Ju do prekeni direkt ne lidhje me punen dhe shendetin. Ka shume kundershtare qe ne kete moment do duan t’ju kundervihen me shume menyra dhe arsye per ta bere kete gje.

Luani

Dashuria edhe nje here do kthehet ne fokusin e jetes suaj. Ceshtje te nje trashegimtari dhe te nje vendimi llogjik ne lidhje me ecurine e lidhjes suaj do ju preokupojne.

Virgjeresha

Ceshtje qe lidhen me karrieren dhe familjen do dalin me se shumti ne shenjen tuaj. Do ndryshoni shtepi por kjo nuk duhet te behte baza e filozofise suaj. Duhet te mbeshtesni ceshtje te karrieres. Jeta juaj do ndryshoj si rezultat i nje bashkjetese.

Peshorja

Do merrni nje lajm shume te rendesisshem i cili do kthehet ne nje ide akoma me te rendesishme te cilen duhet ta ndiqni ne te gjitha rruget te aferta dhe te largeta.

Akrepi

Ekonomia dhe menyra si do fitoni duhet te ndryshoj filozofi dhe te behet me e llogjikshme duke marre me shume per veten dhe duke i bere marrdheniet me praktike ne shkembimet ekonomike dhe shpirterore

Shigjetari

Eklipsi ne shenjen tuaj do jete shume i fuqishem dhe do ju veje perball nje perzgjedhjeje ne jeten tuaj ne menyren si do vazhdoni ketej e tutje. Kujt duhet ti jepni me shume prioritet dhe ku do jeni shume te ndjeshem ne marrjen e vendimeve per ndryshime te medha.

Bricjapi

Duhet te merreni me veten dhe psikologjine tuaj. Te merreni me ndjenjat e thella brenda jush me shendetin dhe cdo ideologji apo terapi qe mund tju sheroj.

Ujori

Eklipsi Henor ne Shigjetar ju behet aleate ne qellimet tuaja dhe tju ndricoj rrugen ne qellime dhe dashuri. Por kete periudhe do i jepni fund nje rutine qe ju ka lodhur duke e zevendesuar me nje lidhje te re apo filozofi te re ne jeten tuaj.

Peshqit

Idealizmi juaj do kundervihet ne rrethana te cuditshme me henen e plote ne Shigjetar qe ne fakt duhet te behet si mundesia juaj e pare e mire ne kete vit per te pare me qarte ne lidhje me karrieren dhe jeten personale. Eshte nje fener i ndezur. Kujdes mos ta shuani.