Për liderin e Hezbollaut, Hassan Nasrallah, një sulm ndaj Izraelit është i pashmangshëm, pasi “Irani u detyrua të luftojë pas sulmit në konsullatën në Damask dhe pas vrasjes së Ismail Haniyeh në Teheran”.

“Përgjigjja jonë do të vijë, në dashtë Zoti, dhe do të jetë e fortë”, tha Nasrallah, duke theksuar se goditja ndaj Izraelit do të jetë e organizuar dhe në të do të aktivizohen ushtarakisht të gjitha nga fronti i vendeve që mbështesin misionin e Hamasit.

“Hezbollahu do të përgjigjet, Irani do të përgjigjet, Jemeni do të përgjigjet, dhe armiku pret, shikon dhe vlerëson çdo përgjigje”, nënvizoi ai sipas L’Orient le Jour.

“Pritja izraelite është pjesë e fajit, përgjigjet dhe luftimet që janë gjithashtu psikologjike”, shtoi ai.

Ndërkohë, drejtori i Aeroportit të Teheranit, Imam Khomeini ka mohuar se ishte lëshuar një paralajmërim për ndalimin e fluturimeve.

/a.r