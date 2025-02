Lideri i CDU/CSU, i cili me shumë gjasa do të jetë kancelari i ri gjerman, shpalli pasditen e së dielës fitoren.

Friedrich Merz foli për “një pasdite historike zgjedhjesh,” teksa u shpreh se është i vetëdijshëm për përgjegjësinë dhe rëndësinë e detyrës që e pret.

Merz e përshkroi fushatën elektorale si shumë të vështirë duke përmendur këtu çështje si politikat ekonomike, emigracioni, politikat e jashtme por edhe ato të sigurisë.

Megjithatë, lideri i konservatorëve shtoi se është i sigurt që do të jetë i aftë për të krijuar “një qeveri që do t’u shërbejë interesave të Gjermanisë,” shumë shpejt.

“Bota atje jashtë nuk është duke pritur për ne dhe për negociata të zgjatura,” u tha ai mbështetësve të partisë së tij.

Për të siguruar shumicën parlamentare, Friedrich Merz do t’i duhet të krijojë koalicion me të paktën një parti tjetër, dhe kjo me shumë mundësi do të jetë SPD e kancelarit në largim, Olaf Scholz.

Kjo e fundit, duket se ka regjistruar atë që është rezultati më i dobët në Gjermaninë e pasluftës, me rreth 16 – 16.5 për qind.

Në këto zgjedhje kanë pasur të drejtë vote 59.2 milionë gjermanë.