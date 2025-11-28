Gjatë një konference për shtyp me homologun e tij slloven në Berlin, kancelari gjerman Friedrich Merz tha se Orbán ishte paraqitur në Kremlin “pa një mandat europian.”
Merz tha se nuk ishte i befasuar nga veprimet e Orbán-it, pasi kjo nuk ishte hera e parë që ai vepronte në mënyrë autonome, por dyshonte se lideri hungarez do të ndihmonte në ndalimin e luftës në Ukrainë.
Sipas Merz-it, Orbán “ka idetë e tij për mënyrën se si të përfundojë kjo luftë. Deri tani, ato nuk janë realizuar.”
Kancelari gjerman shtoi se kishte dyshime nëse Orbán “do të jetë më i suksesshëm këtë herë sesa herën e kaluar.”
Sjellim ndërmend se Orbán e vizitoi për herë të fundit Moskën në korrik 2024, duke e paraqitur veten sikur të ishte në një “mision paqeje.”
Kryeministri slloven Robert Golob gjithashtu u pajtua me Merz-in, duke thënë se shpresonte që vizita e Orbán “të mos shkaktojë ndonjë dëm të madh.”
“Ne nuk presim asnjë përfitim apo avantazh nga kjo vizitë,” tha Golob, citon Politico.eu.
Gjatë takimit me Putin-in, Orbán tha se Budapesti do të ishte i gatshëm të priste një samit mes Rusisë dhe Shteteve të Bashkuara për të diskutuar një plan paqeje në Ukrainë.
“Hungaria është e interesuar për paqen… Hungaria është e gatshme të presë bisedime të tilla dhe të ofrojë ndihmë për përfundimin e suksesshëm të këtij procesi,” i tha Orbán presidentit rus gjatë takimit.
Putin nga ana tjetër e falënderoi liderin hungarez, duke shtuar se ideja për ta konsideruar Hungarinë si një vend të mundshëm për një takim kishte ardhur nga vetë Washington-i.
“Ishte propozimi i Donald Trump. Ai tha menjëherë: ‘Ne të dy kemi marrëdhënie të mira me Hungarinë, ti ke, edhe unë, prandaj po propozoj këtë opsion,’” tha Putin sipas The Guardian.
Presidenti rus shtoi se do të ishte “i kënaqur” të vinte në Budapest në rast se “negociatat me SHBA-të do të çonin në këtë.”
Takimi i së premtes shënon herën e dytë që Orbán takohet me Putin-in në Moskë që nga nisja e pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në fillim të vitit 2022. Takimi i korrikut të vitit 2024, gjatë periudhës kur Hungaria mbante presidencën gjashtëmujore të Këshillit të Bashkimit Europian, i befasoi liderët e BE-së.
Liderët europianë, përfshirë ish-kryeministren e Estonisë, Kaja Kallas, e dënuan udhëtimin. Kallas tani është shefja e politikës së jashtme të BE-së.
“Ai po shfrytëzon pozicionin e presidencës së BE-së për të mbjellë konfuzion,” tha Kallas në atë kohë. Më vonë, Orbán e bllokoi zgjatjen e sanksioneve të BE-së kundër Rusisë dhe mbështetjen financiare për Ukrainën, të cilat kërkojnë mbështetje unanime nga vendet anëtare.
