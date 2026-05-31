Ambasada e Kosovës në Austri, në bashkëpunim me Lidhja e Shkrimtarëve dhe Krijuesve Shqiptarë në Austri “Aleksandër Moisiu”, organizoi më 29 Maj promovimin e librit të autorit dhe ish-ambasadorit të Shqipërisë pranë organizatave ndërkombëtare në Vjenë, Zef Mazi. Të ftuarit veç promovimit shijuan edhe një bashkëbisedim shumë profesional dhe të afërt me autorin e njohur. Aktiviteti u shoqërua me pjesë klasike, interpretuar në piano.
Libri, i cili titullohet “Kosova – Lufta e Heshtur: Diplomacia e padukshme që ndryshoi lojën (1991–1999)”, sjell një dëshmi të rëndësishme mbi angazhimet diplomatike dhe zhvillimet ndërkombëtare që shënuan rrugëtimin e Kosovës drejt lirisë dhe pavarësisë. Por, tregon edhe atë pjesën e panjohur për publikun e gjerë dhe studiuesit lidhur me punën për çështjen e Kosovës.
Po ashtu, botimi hedh dritë mbi dimensione më pak të njohura të përpjekjeve politike dhe diplomatike gjatë viteve 1991–1999, duke paraqitur rolin e diplomacisë dhe ndërveprimin ndërkombëtar në një nga periudhat më vendimtare për Kosovën.
Në kuadër të këtij aktiviteti, Autori trajtoi me kujdes dhe shumë profesionalizëm aspektet historike, politike dhe diplomatike të periudhës së përshkruar në libër. Në aktivitetin që u zhvillua në hapësirën Spielraum në kompleksin Gasometer C35 në Vienna, kishte gati 250 të pranishëm prej komunitetit shqiptar dhe publiku i interesuar në kryeqytetin e Austrisë.
