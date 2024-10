Ish-Presidenti Donald Trump thuhet se ka folur me presidentin rus Vladimir Putin deri në 7 herë që nga largimi nga Shtëpia e Bardhë.

Një libër i ri nga gazetari Bob Woodward përfshin raportime të gjera rreth të prapaskenave të presidentit Joe Biden ndaj luftës së Putinit në Ukrainë dhe luftës së Izraelit në Gaza.

Libri gjithashtu përmban detaje të paraportuara më parë në lidhje me marrëdhënien e ish-presidentit me liderin autoritar rus, duke përfshirë një moment në Mar-a-Lago ku ai tha një ndihmësi të lartë të largohej nga dhoma që të mund të kishin një “telefonatë private”.

“Sipas ndihmësit të Trump, ka pasur shumë telefonata midis Trump dhe Putin, ndoshta deri në 7 në periudhën që kur Trump u largua nga Shtëpia e Bardhë në vitin 2021”, shkruan Woodward.

Woodward raporton se ai e pyeti shefin e ndihmësit të Trump, Jason Miller, nëse zoti Trump dhe zoti Putin kanë folur që nga largimi nga Shtëpia e Bardhë në janar 2021, për të cilin Miller u përgjigj: “Em, ah, jo se, ah, jo nuk jam në dijeni”.

“Unë nuk kam dëgjuar që ata të kenë folur, kështu që unë do ta kundërshtoja këtë,” shtoi Miller, sipas zotit Woodward.

Drejtori i inteligjencës kombëtare të Presidentit Biden, Avril Haines “mbrojti me kujdes” kur Woodward pyeti nëse kishte ndonjë telefonatë pas presidencës midis zotit Trump dhe Putinit, shkruan gazetari i famshëm.

“Unë nuk do të pretendoja të isha në dijeni të të gjitha kontakteve me Putinin. Unë nuk do të pretendoja të flisja mbi atë që Presidenti Trump mund të ketë bërë”, i tha Haines, gazetarit Woodward.

Fushata presidenciale e Trump ka mohuar me forcë raportimin e Woodward.

“Histori të sajuara, asnjë nga këto nuk është e vërtetë. Ato janë vepër e një njeriu vërtet të çmendur”, tha drejtori i komunikimit të fushatës Steven Cheung për The Independent të martën.

“Woodward është një burrë i vogël i zemëruar dhe i mërzitur qartë sepse Presidenti Trump po e padit me sukses për shkak të publikimit të paautorizuar të regjistrimeve që ai kishte bërë më parë”, shtoi Cheung.

Avokatët e Woodward kanë kërkuar të hedhin poshtë një padi prej gati 50 milionë dollarësh nga zoti Trump, i cili e ka akuzuar gazetarin për publikimin e kasetave të intervistave të tyre në një libër të veçantë pa pëlqimin e tij.

Woodward intervistoi zotin Trump 19 herë midis dhjetorit 2019 dhe gushtit 2020.

Në dosjet gjyqësore, ekipi i zotit Woodward ka argumentuar se gazetari ka përdorur drejt intervistat e Trump, të cilat ishin shembuj të “raportimit klasik të lajmeve” që avancuan “nevojen për t’i përcjellë me saktësi informacionin publikut”.

Vetë Trump – ndërsa qëndronte pranë presidentit ukrainas Volodymyr Zelensky në New York City muajin e kaluar – ka thënë se ka një “marrëdhënie shumë të mirë” me Putin.

“Dhe unë mendoj se nëse fitojmë, do ta zgjidhim shumë shpejt”, u tha Trump gazetarëve më 27 shtator.

“Shpresoj që të kemi më shumë marrëdhënie të mira mes nesh,” ndërhyri Zelensky.

Libri nuk i përshkruan bisedat e tyre të supozuara, por ndërveprimet midis Trump dhe Putin kanë formësuar raportimin e zotit Woodward se akuzat për korrupsionin e zotit Trump e kanë bërë atë “presidentin më të pamatur dhe impulsiv në historinë amerikane dhe po demonstron të njëjtin karakter, si kandidat për president në vitin 2024”.

Libri i tij i fundit raporton gjithashtu se zoti Trump i kishte dërguar fshehurazi Putinit disa makineri testimi Covid-19 për përdorimin e tij personal në kulmin e pandemisë.

Rusia dhe SHBA-ja shkëmbyen pajisje mjekësore në atë kohë, por Putin thuhet se i tha zotit Trump që të mbajë të fshehtë dërgimin e makinerive të testimit.

“Ju lutem, mos i tregoni askujt që më keni dërguar këto”, i tha Putin zotit Trump, sipas gazetarit.

“Nuk më intereson,” u përgjigj zoti Trump, shkruan Woodward.

Libri, sipas CNN, detajon bisedat e Bidenit me zyrtarët e sigurisë kombëtare që çuan në pushtimin rus të Ukrainës në vitin 2022. Pasi pa detaje që Rusia planifikonte të pushtonte, Biden u përgjigj: “Kjo do të ishte çmenduri”.

“Jezu Krishti!” tha Biden. “Tani duhet të merrem me Rusinë që ka gëlltitur Ukrainën?”

Woodward gjithashtu raporton se Presidenti Joe Biden fajësoi ish-presidentin Barack Obama lidhur me mënyrën se si trajtoi pushtimin rus të 2014-ës në Gadishullin e Krimesë të Ukrainës, që i hapi rrugën pushtimit më të gjerë të Ukrainës nga Kremlini në vitin 2022.

“Ata u dënuan në 2014-ën”, i tha Biden një miku, sipas Woodward. “Kjo është arsyeja pse ne jemi këtu. Barack nuk e mori kurrë seriozisht Putinin.”

Biden përdori një gjuhë veçanërisht të ashpër ndaj Presidentin rus dhe luftën e tij të vazhdueshme në Ukrainë. “Putin është i ndyrë”, u tha Biden këshilltarëve në Zyrën Ovale, sipas librit.

“Putini është i keq. Kemi të bëjmë me mishërimin e së keqes”, citohet Biden.