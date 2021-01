“Donald Trump u stërvit si një aset rus rreth 40 vjet më parë, bashkëpunim i cili më pas u kthye në një ‘marrëdhënie’ dekadash të gjatë, me përfitim të ndërsjellë si për Rusinë ashtu edhe për Trump”, këto janë pretendimet e një libri të ri të shkruar nga Craig Unger.

Sipas këtij libri, Trump u shpëtua disa herë nga falimentimi nga paratë ruse të pastruara përmes pasurive të tij të patundshme në vitet 80 dhe 90, pohon autori. Paratë ruse gjithashtu u përdorën për ndërtimin e hoteleve dhe resorteve luksoze nën emrin e Trump.

Një ftesë për të vizituar Rusinë nga një zyrtar i nivelit të lartë të KGB-së në 1987, nën maskën e një udhëtimi paraprak rreth mundësisë për të ndërtuar një hotel “Trump” në Moskë, ishte në fakt ‘zhvillim i maskuar’ nga administruesit e KGB-së që çuan më tej krijimin e kanaleve sekrete dhe i lejoi rusët të ndikojnë dhe dëmtojnë demokracinë amerikane, pretendon autori.

Kur Trump u bë President, ishte koha për të paguar “nderet” dhe ai i dha Putinit gjithçka që donte, shkruan mes të tjerash Unger.

Autori Craig Unger i bën këto zbulime tronditëse në librin e tij të ri, “American Kompromat, Si KGB kultivoi Donald Trump”. Unger është një gazetar dhe autor i gjashtë librave, duke përfshirë bestsellerët e Neë York Times House of Bush, House of Saud dhe House of Trump, House of Putin.

/a.r