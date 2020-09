Si rezultat i operacionit “Fundjava ” u bë e mundur kapja e Gjergj Mirashit me banim në Lezhë, i dënuar me parë. Ai ishte shpallur në kërkim ndërkombëtar nga autoritetet italiane, pasi Gjykata e Venecias në Itali, më datë 20.06.2017, e ka dënuar me 11 vite e 8 muaj burg, për kryerjen e veprave penale në fushën e narkotikëve. Arrestimi provizor u krye me qëllim ekstradimin e tij drejt Italisë.