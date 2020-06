Lëvizte me armë me vete në makinë, arrestohet një person në Laç.

Në vijim të kontrolleve për kapjen e personave në kërkim dhe atyre që qarkullojnë me armë zjarri me vete, pas informacioneve të siguruara në rrugë operative u vu në pranga A. T., 35 vjeç, banues në Laç, Kurbin.

Arrestimi i tij u bë pasi policia kishte marrë informacion në rrugë operative për një shtetas që qarkullonte me armë zjarri në automjet.

Shërbimet e policisë, në qytetin e Laçit, kanë bërë ndalimin e mjetit tip “Volkswagen”, me drejtues shtetasin A. T., dhe gjatë kontrollit të ushtruar kanë gjetur dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale një armë zjarri pistoletë, me krehër me 9 fishekë.

Ndaj të dyshuarit, materialet iu referuan Prokurorisë së Kurbinit , për veprën penale “Armëmbajtja pa leje”.

g.kosovari