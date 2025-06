Nga Frrok Çupi

Këta duket sikur janë rreshtuar si ‘gardistë të kuq’ dhe zbresin nga ‘Muri i Madh’ për të shpëtuar PD-në. Në krye janë vënë Alimehmeti, Tabaku, Kalaja e Tiranës dhe Kalaja e Krujës. Të tjerë nuk shihen, por thuhet se janë mijëra. Asnjëri prej këtyre nuk doli mbrëmë në aeroportin e Rinasit për të pritur bosin Berisha që kishte pështyrë në Bruksel kundër vendit tonë duke dashur të nxijë para BE.

Jo, këta nuk dalin në këso situata të turpshme, i përkasin jo skalionit të parë. Në skalionin e parë përdoren më budallenjtë.

Këta janë pjesa e fisme e PD, që në fakt Berisha i mban jashtë ‘Tienanmen’. Janë më të guximshmit dhe ‘më të pastrit’. ‘Të pastër sipas një mjegulle naiviteti që u sillet në kokat e atyre që e marrin lehtë ‘pastërtinë’. Por për ‘pastërtinë’ Berisha ka një standard tjetër.

Standarti i Berishës është motamo si i Mao Ce Dunit. Ky është një malësor Shkëlzeni si edhe vetë Mao që ‘nuk i lanë kurrë dhëmbët’, madje lëshon edhe parullën se ‘tigri nuk i lanë dhëmbët’. Sipas kësaj vije, ata që i rrinë në shtëpi ose ngjitur pas b… të Berishës, ata janë ‘të papastër’ (lexo më shumë www.javanews.al). Si për shembull Noka, Vokshi, Gjekmarkaj, Bylykbashi, Bardhi… Këta, natyrisht, janë bërë pis. ‘Tigri me dhëmbë të palara’ pret rastin që t’i bëjë leckë e të mos ekzistojnë më. Siç bëri Mao me të shoqen, Jiang Qing, dhe tre udhëheqës të tjerë të lartë, që i eliminoi duke i etiketuar si ‘Banda e të Katërve’.

Sot për sot, edhe në bandën e Berishës që pritet të eliminohen për shkak të ‘papastërtisë së dhëmbëve’, janë këta katër a pesë.

‘Dhëmbët e palara’ të Maos ky i alternoi me parullën ‘kundër njerëzve ‘gay dhe lesbike’ që do të vriten me armë nga brenda PD-së (!), sipas letrës së firmosur nga avokati i Berishës. .

Edhe nëse vonohet Berisha në eliminimin e tyre, këtë seleksionim do ta bëjë SPAK që po punon mbi dosjet penale të disave prej tyre.

Por çfarë ndodh me ‘skalionin e dytë’ të njerëzve të pastër?

Ata janë jashtë kështjellës dhe ruajnë depozitat e ujit nga mijtë e ngordhur. Pikërisht për këtë arsye bëjnë lojë të dyfishtë: Herë shfaqen si jo me Berishën dhe herën tjetër (sidomos natën) i përbetohen se ‘nuk lënë minj të hyjnë’. Këta po tërheqin rreth vetes si spiunët që mbajnë me vete kafshën e ngordhur për të helmuar ujin, ashtu edhe naivët që duan ‘të ndryshojnë PD-në’.

Votuesit e vendit u kanë dhënë këtyre dhe atyre që bënë parti të reja, rreth 200 mijë vota. Pjesa më e madhe besojnë se ‘njerëzit e pastër’ janë kundër Berishës, dhe prandaj i votuan. Por në fakt jo. ‘Banda e të katërve’ është këmbë e kokë me Maon, dmth., Berishën, madje e vendosur në bedenat e kalasë Berisha. Këta me zor po presin të rinumërojnë votat dhe të hyjnë brenda.

Edhe duke mos dal mirë me votat, këta prapë do të hyjnë në kështjellë. Disa prej ‘gay dhe lesbikë’ të Berishës do të thërriten para Drejtësisë (si edhe vetë Berisha), dhe këta u zënë vendet (lexo më shumë www.javanews.al). Në këtë moment i duhen Berishës që këta të ruajnë Partinë. Nga kush? Ndoshta edhe nga Luli… Dhe duket se janë betuar për këtë.

Pse janë këta mbuloja e fshehtë e Berishës?

‘Të katërt e bandës’ së bashku, deri më sot nuk kanë thënë asnjë fjalë kundër Berishës. Gjëmojnë me fjalë të mëdha, por deri në pikën ku nuk preket Berisha. Aty ndal!

Kjo është njëra.

Tjetra: Asnjë prej këtyre nuk ka kërkuar që të njihen krimet e qeverisë së PD në kohë, kundër vendit dhe të kërkohet ndjesë publike.

Tjetra: Asnjëri prej këtyre nuk mbajti anën e SHBA kur SHBA kërkoi që Berisha të zhvishej nga politika e PD. ‘Jo- thanë këta- më mirë hamë bar’.

Tjetra: Asnjëri prej këtyre nuk ka dënuar aktin e Sali Berishës që mori rrugën për Bruksel e pështyu kundër vendit dhe orientimit europian të Shqipërisë. Kjo është tradhti kombëtare dhe ‘Banda e të katërve’ nesër mund të shkojë para Drejtësisë.

Po një nga një, cilët janë rolet e fshehta pro- Berishë?.

Zonja Tabaku hedh dy valle, njërën poshtë ballkonit dhe tjetrën si ‘e pafajshme’, inerte.

Zotin Alimehmeti aktivistja politike Kokalari, e quan si njeri ‘pa moral për betejën që po bëhet’. Si politikan, thotë ajo, ka ‘ka bërë pazar me Berishën’ që në zgjedhjet lokale që kaluan. Ndërsa si mjek, dëshmon Evi, i ka shtyrë njerëzit si delet për vaksinat e Covid, ku gjetën vdekjen.

Zoti Aulon Kalaja ka marrë rolin e teoricienit të ‘luftës nga jashtë kutisë’. Ai tha mbrëmë në Tv ABC se do t’i realizojë idetë ndryshuese…, por me cilin mjet? Me PD dhe me Berishën… Aha!, pesë me hiç!.

Të gjithë në rresht jashtë kështjellës për kur të bëjë thirrje Berisha. /javanews.al