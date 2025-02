Në vetëm 2 javë nga rikthimi në Shtëpinë e Bardhë, presidenti Donald Trump ka ndërmarrë veprime të shumta të cilat duket se rrezikojnë ekuilibrat gjeopolitikë dhe sfumimin e unitetit të Perëndimit.

Për një analizë më të detajuar të situatës, Ledion Krisafi, ekspert për marëdhëniet ndërkombëtare, ishte i ftuar në “Studio Live” me Arbër Hitajn në Report Tv.

Polemikat lidhur me USAID-in, Krisafi i polarizoi si një “luftë” të kthyer mes Sekretarit Amerikan të Shtetit – i cili ka marrë drejtimin e agjencisë – dhe Elon Musk, i cili kërkon me ngulm mbylljen e saj.

“Fakti që Marco Rubio ka marrë drejtimin e USAID-it tregon që kemi një përplasje mes këtyre dy palëve në administratën amerikane dhe do të ishte shumë interesonte të shikonim cila prej palëve do të triumfonte në fund. A është vërtetë Elon Musk aq i fuqishëm dhe a ka aq shumë ndikim aq të drejt përdrejtë ndaj presidentit Trump sa të triumfojë ndaj këtij konflikti që është duke ndodhur me Sekretarin e Shtetit, Marco Rubion, për çështjen e USAID-it. Të mbyllësh USAID-in tërësisht nuk duket një veprim i zgjuar sepse USAID është një mënyrë se si shteti amerikan ndikon në vende të ndryshme”,- tha Krisafi.

Eksperti i cilësoi si të palogjikshme tarifat e larta doganore që Trump po vendos ndaj vendeve aleate. Ai theksoi se nëse presidenti republikan vendos tarifa të larta edhe ndaj BE, GDP e dy superfuqive do të pësonte rënie deri me 0.6%.

“Kjo luftë që po bën nuk ka shumë llogjikë. Mund të vendosësh tarifa ndaj vendeve rivale si Kina, por të vendosësh tarifa ndaj vendeve aleate nuk ka kuptim. Ai ka një fiksim të çuditshëm me balancat tregtare”,-tha Krisafi.

“Do rriten çmimet brenda shteteve të Bashkuara. Duhet kujtuar se një ndër arsyet pse fitoi Donald Trump ishte se do ulte inflacionin. Nëse vendos tarifa ndaj Bashkimit Europian, si ekonomia e SHBA si ekonomia e BE do të humbasin një përqindje të caktuar, 0.5-0.6 % të GDP-së së tyre vjetore. Është një llogjikë ekonimike që nuk ka shumë sens”,- theksoi ai.

Krisafi e cilësoi si të tepruar hipotezën se NATO rrezikon shpërbërjen për shkak të Trump.

“Shkrirja e NATO-s është pak e tepruar mendoj. Kam qenë në një takim në Bruksel dy muaj para se të zgjidhej Donald Trump për çështjen e NATO-s dhe i pranishëm në takim ka qenë zv.sekretari i Përgjithshëm i NATO-s dhe tha: NATO po përgatitet për mundësinë e Trump si president. Çfarë do lloj gjëje të bëjë Trumpi, pjesa tjetër e NATO-s do të vazhdojë si më përpara. Problemi i NATO-s është shumica e buxhetit jepet nga SHBA-të. Evropa po përpiqet të krijojë një NATO që ta shmangë Trumpin në Uashington”,- theksoi eksperti.