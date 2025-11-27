Teksa i ftuar në ‘Opinion’ ishte’ kreu i Grupit Parlamentar i PD, Gazment Bardhi, ka ardhur një ndëhyrje e pazakontë nga Ervin Salianji.
Salianji reagoi duke i dërguar edhe mesazh moderatorit të emisionit.
“Nuk besoj se të gjithën e sqaroj dot me një mesazh, Do vij tek ju dhe do flas. Takimet unë i bëj përherë, se në politikë vota përcakton hierarkinë dhe peshën e çdo mekanizëm tjetër hileqar, që nuk rri dot. PD ka nevojë për ripërtëritje dhe vlerësim të meritës. Këto i kam thënë në studion tuaj dhe kudo. Fakti që takimi i individëve më të votuar bën lajm, tregon urinë e qytetarëve dhe demokratëve, për vlerësim dhe analizë reale që kemi ne. Unë dëgjoj çdo demokrat, jo më demokratë, që të gjithë ne që ishim në një kafe, kemi mbledhur më shumë se 200 mijë vota për PD-në. Ju kam sjellë edhe një foto”, shkruan në mesazh Salianji.
Kreu i Grupit Parlamentar të PD-së Gazment Bardhi u shpreh se Salianji dhe eksponentët e tjerë të Partisë Demokratike kanë pirë thjesht kafe e se nga ajo mbledhje nuk ka asgjë serioze.
