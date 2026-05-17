Yasser Abbas, djali i presidentit palestinez Mahmoud Abbas, është zgjedhur në një post drejtues në partinë Fatah, duke shtuar spekulimet për një tranzicion të mundshëm të pushtetit në krye të Autoritetit Palestinez.
Sipas zyrtarëve të Fatah-ut, biznesmeni 64-vjeçar fitoi një vend në Komitetin Qendror të partisë, organi më i lartë vendimmarrës, gjatë konferencës së parë të përgjithshme të zhvilluar pas gati një dekade.
Ndërkohë, siç shkruan Reuters, Mahmoud Abbas, 90 vjeç, do të vijojë të mbajë postin e kryetarit të Fatah-ut.
Zgjedhja e Yasser Abbas vjen në një moment delikat për politikën palestineze, ndërsa po shtohen diskutimet mbi pasardhësin e presidentit aktual, i cili qeveris prej më shumë se dy dekadash dhe mandati i të cilit ka skaduar që në vitin 2009.
Analistë dhe figura brenda Fatah-ut e shohin hyrjen e tij në strukturat drejtuese si një sinjal se Mahmoud Abbas mund të jetë duke përgatitur djalin e tij për një rol më të madh politik në të ardhmen. Megjithatë, kjo lëvizje ka sjellë edhe kritika nga zyrtarë të partisë, të cilët dyshojnë në aftësinë e tij për të bashkuar palestinezët dhe për të udhëhequr një proces të ri politik pas viteve të gjata pa zgjedhje kombëtare.
Autoriteti Palestinez, i dominuar nga Fatah, përballet prej vitesh me akuza për korrupsion dhe mungesë efikasiteti, ndërsa procesi i paqes me Izraelin mbetet i bllokuar që prej vitit 2014. Situata është rënduar edhe nga kriza ekonomike dhe ndarjet politike mes Fatah-ut dhe Hamasit.
Yasser Abbas, i njohur kryesisht si biznesmen në sektorin e ndërtimit dhe duhanit në Bregun Perëndimor, nuk kishte mbajtur më parë poste zyrtare politike. Ai dhe vëllai i tij kanë mohuar vazhdimisht akuzat për përfitime nga fondet publike.
Në të njëjtën konferencë, vende në Komitetin Qendror fituan edhe kreu i inteligjencës palestineze Majed Faraj dhe ish-komandanti militant Zakaria Zubeidi, i liruar së fundmi në kuadër të një marrëveshjeje shkëmbimi mes Hamasit dhe Izraelit.
