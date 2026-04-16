Kryeministrja italiane Giorgia Meloni pritet të udhëtojë drejt Parisit me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron. Ajo do të jetë e pranishme që të premten, 17 prill, në Pallatin Élysée, së bashku me kryeministrin britanik Keir Starmer dhe kancelarin gjerman Friedrich Merz, për të diskutuar mbi situatën në Ngushticën e Hormuzit dhe mundësinë e një misioni evropian në atë zonë strategjike.
Edhe pse konfirmimi zyrtar pritet të vijë gjatë ditës së sotme, burime nga Berlini kanë bërë të ditur se pjesëmarrja gjermane është e sigurt, çka nënkupton zhvillimin e një samiti delikat katërpalësh në kryeqytetin francez, ku disa liderë mund të lidhen edhe në distancë.
Takimi me Macron vjen në një moment kur raportet mes tij dhe Melonit kanë qenë shpesh të tensionuara. Në planin politik, vendimi i kryeministres italiane për të marrë pjesë në këtë mbledhje vjen pas një përplasjeje të hapur me presidentin amerikan Donald Trump.
Çështja e Hormuzit konsiderohet një nga dosjet më të ndjeshme gjeopolitike të momentit dhe një pikë e fortë përplasjeje me Uashingtonin, pasi lidhet drejtpërdrejt me sigurinë energjetike dhe ekonomike të Bashkimit Evropian. Prania e Italisë në Élysée interpretohet si një sinjal i kujdesshëm drejt Shtëpisë së Bardhë se ekziston edhe një alternativë ndaj linjës së afërt me Trump-in që Roma ka ndjekur muajt e fundit.
Megjithatë, kjo strategji mbetet ende në fazë fillestare dhe pa detaje të qarta. Një mision i mundshëm evropian në Hormuz është ende i paqartë dhe pritet që gjatë takimit të shkëmbehen informacione paraprake, për të kuptuar më mirë qëndrimet e Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar. Ndërkohë, Shtetet e Bashkuara kërkojnë një angazhim të menjëhershëm, ndërsa vendet evropiane theksojnë nevojën për një armëpushim të qëndrueshëm përpara çdo veprimi.
Angazhimi i Italisë do të përcaktohet në ditët në vijim dhe mund të shkojë përtej dërgimit të mjeteve detare si anije për çminim. Franca mund të propozojë riaktivizimin e një misioni të mëparshëm në rajon, duke kërkuar mbështetjen e aleatëve për garantimin e sigurisë në Ngushticën e Hormuzit, një hap që mund të ndihmojë gjithashtu në zbutjen e presionit amerikan.
Zhvillimet e fundit, përfshirë kritikat e reja të Trump ndaj Melonit, duket se e kanë bërë këtë lëvizje pothuajse të domosdoshme për qeverinë italiane. Në mungesë të mbështetjes së mëparshme nga Uashingtoni, Roma po orienton vëmendjen drejt Parisit dhe Berlinit, duke synuar një koordinim të ngushtë me kancelarin Merz për çështjen e Hormuzit.
Balancimi i marrëdhënieve me SHBA-në mbetet një sfidë e ndërlikuar. Italia nuk mund të heqë dorë lehtësisht nga një partneritet i konsideruar prej kohësh si strategjik. Kjo u reflektua edhe në pjesëmarrjen e Melonit në ceremoninë e inaugurimit presidencial në Uashington në janar 2025. Për këtë arsye, sinjalet ndaj Shtëpisë së Bardhë po jepen me kujdes.
Ministri i Jashtëm italian Antonio Tajani e cilësoi situatën si një “divergjencë mendimesh” dhe jo krizë, ndërsa zëvendëskryeministri Matteo Salvini ironizoi deklaratat e Trump për përfundimin e luftës. Nga ana e saj, Meloni, gjatë një konference për shtyp me presidentin ukrainas Volodymyr Zelensky, theksoi rëndësinë e unitetit transatlantik, duke lënë të hapur mundësinë e një kontakti të afërt telefonik me presidentin amerikan.
