Bashkëshortja e mjekut të njohur, Profesor Arjan Harxhit, doktoreshë Erjona Shehu ka reaguar sot në rrjetet sociale për të përgënjeshtruar lajmin se pas infektimit me Covid- 19 dhe rëndimit të gjendjes së tij shëndetësore, Harxhi u dërgua për kurim në Turqi nga Ministria e Shëndetësisë.

Doktoreshë Erjona thekson në reagimin e saj se doktori, i cili mban njëkohësisht edhe postin e drejtorit të Spitalit COVID 3 (ish-kirurgjitë në QSUT), është dërguar në Turqi me shpenzimet e familjarëve të tij, madje zbulon se nuk ka pasur asnjë telefonatë interesi për gjendjen e tij shëndetësore, nga autoritetet shëndetësore.

“Interesi per jeten e nje njeriu te semure rende, per shkak te profesionit nuk u shpreh qofte dhe me nje telefonate interesi”, shkruan ndër të tjera mjekja Shehu.

Më tej bashkëshortja e doktorit dhe Profesor Harxhit thotë se gjendja e tij u rëndua pasi shfaqi një formë agresive të Covid-19, për shkak të ekspozimit të madh ndaj virusit.

Postimi i plotë i Erjona Shehu

Te nderuar miq!

Prej dates 6 janar, ne media u be publik nje lajm I PAVERTETE, sipas te cilit Prof. Arjan Harxhi u dergua per kurim per Covid 19 ne Turqi me fondet e Ministrise se Shendetesise.

Prof. Arjan Harxhi, i cili beri nje forme agresive te Covid 19, per shkak te ekspozimit te madh karshi Covid 19, eshte derguar ne Turqi me SHPENZIMET E FAMILJAREVE te tij.

Ne asnje moment nuk kemi prekur fondet e taksapaguesve shqiptare! Ndaj te shqetesuarit le te qetesohen.

Nuk i kemi borxh asnje qindarke dhe asnje moment jete askujt. Interesi per jeten e nje njeriu te semure rende, per shkak te profesionit nuk u shpreh qofte dhe me nje telefonate interesi.

Ky lajm shqetesoi nje familje te tere dhe mbi te gjitha 2 femije qe per mbi 10 muaj degjojne vetem per Covid 19 dhe zgjohen ore pa ore nga telefoni i babait te tyre, i cili ne cdo moment i eshte gjendur prane kujtdo.

Kushdo letyre politike, qe ka dashur te perfitoje nga ky lajm i genjeshtert i them: Ju kam lene Zotin!

Per te gjithe miqte tane: fjalori njerezor nuk ka mjaftueshem fjale per mirenjohjen!

Per deshiren tuaj per te na qene prane ne momentin me te veshtire te familjes sone me oferta si financiare e deri per te na ofruar kujdes per femijet, trsnsport etj etj, mund tu themi vetem: ju kemi ne Zemer!

Mjeku Harxhi u infektua nga koronavirusi dhe pësoi përkeqsim të gjendjes dy javë më pas. Për këtë arsye ai është larguar me urgjencë në Turqi për të marrë një shërbim më të specializuar shëndetësor.

g.kosovari