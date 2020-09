Drejtori i fushatës në Partinë Demokratike Alfred Rushaj ka reaguar në Twitter pas letrës së ambasadores së SHBA-së drejtuar kryetarëve të partive politike, ku u kërkon që të mbajnë përgjegjësi për kandidatët për deputetë, që të mos preken nga ligji i dekriminalizimit.

Ai shprehet se e Rama frymëzoi, promovoi dhe kandidoi për deputetë e kryetarë bashkie njerëz të lidhur me krimin dhe se të përzgjedhurit politikë të PS-së kanë qenë në shumicë persona me precedent penal ose të larguar me turp nga ligji i dekriminalizimit dhe denoncimet e opozitës e medias.

“Rama frymëzoi, promovoi dhe kandidoi për deputetë dhe kryetarë bashkie njerëz të lidhur me krimin. Të përzgjedhurit e tij politik, që prej nisjes dhe deri në zgjedhjet e fundit monopartiake kanë qenë në shumicë persona me precedent penal, të larguar me turp nga ligji i dekriminalizimit dhe denoncimet e opozitës dhe medias. Rama dhe krimi janë binomi i pandarë që kanë lëshuar tentakulat në politikën shqiptare të viteve të fundit“, ka shkruar Rushaj.

/e.rr