Milionerët në Britani, përfshirë ish-futbollistin Gary Lineker dhe producentin muzikor Brian Eno, i kanë shkruar kryeministrit të ri Andy Burnham duke kërkuar që të tatohen më shumë.
Në një letër të hapur, 120 britanikë të pasur i thanë shefit të ri të Downing Street: “Ne mund ta përballojmë. Nuk po flasim për taksa më të larta për ata që zgjohen dhe shkojnë në punë për të fituar të ardhurat e tyre çdo ditë, por për më të pasurit, të ardhurat e të cilëve rrjedhin nga pasuria që zotërojnë”.
E organizuar nga Milionerët Patriotë, në letër thuhet se kjo nismë do të çonte në një shoqëri më të barabartë dhe kërkonte një “decentralizim të pasurisë dhe pushtetit nga më të pasurit”. Njerëzit tashmë mund të dhurojnë para ose aksione vullnetarisht në Thesar duke përdorur një strukturë donacioni. Milionerët mbështesin një taksë prej 2% mbi pasurinë mbi 10 milionë paund.
Kryesekretarja e thesarit britanik e mirëpriti propozimin, por nënvizoi se çdo ndryshim do të duhet të bëhet përmes buxhetit.
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