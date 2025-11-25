Kina lëshoi me sukses anijen kozmike Shenzhou-22, të martën në orën 12:11 të pasdites (ora e Pekinit), sipas Agjencisë Hapësinore Kineze me Pilot (CMSA).
Një raketë bartëse Marshimi i Gjatë-2F u nis nga Qendra e Lëshimit të Satelitëve Jiuquan në Kinën veriperëndimore, duke dërguar me sukses anijen kozmike pa pilot në orbitën e saj të planifikuar, afërsisht 10 minuta më vonë.
Misioni i anijes kozmike Shenzhou-22 mbart furnizime thelbësore, duke përfshirë ushqim hapësinor, furnizime mjekësore, produkte të freskëta dhe pjesë këmbimi për stacionin hapësinor. Ai mbart gjithashtu edhe pajisje të specializuara për të trajtuar çarjen e dritares së identifikuar në kapsulën e kthimit Shenzhou-20.
Pas futjes në orbitë, anija kozmike do të kryejë një takim të shpejtë automatik dhe do të ankorohet në Stacionin Hapësinor të Kinës. Ky lëshim përfaqëson disa momente kyçe: misionin e 38-të të programit hapësinor të drejtuar nga pilotët e Kinës, fluturimin e 610-të të serisë së raketave “Marshimi i Gjatë”, si dhe demonstrimin e parë të programit të aftësisë së lëshimit në emergjencë.
Sipas informacioneve të mëparshme nga CMSA, dyshohej se anija kozmike me ekuipazh Shenzhou-20 ishte goditur nga copa të vogla mbeturinash hapësinore. Për të garantuar sigurinë e taikonautëve dhe suksesin e misionit, autoritetet vendosën ta shtyjnë misionin e kthimit të Shenzhou-20, i cili fillimisht ishte planifikuar më 5 nëntor.
Analizat pasuese të fotove, rishikimet e projektimit, simulimet dhe testet në tunelin e erës konfirmuan se dritarja e kapsulës së kthimit Shenzhou-20 kishte zhvilluar çarje të imta, me shumë mundësi të shkaktuara nga një ndikim i jashtëm i mbeturinave. Dëmi nuk i përmbushte kërkesat e sigurisë për një kthim me ekuipazh, ndaj Shenzhou-20 do të mbetet në orbitë për të kryer eksperimente përkatëse.
Më 14 nëntor, kapsula e kthimit e Shenzhou-21 u ul e sigurt në vendin e uljes Dongfeng. Ekuipazhi i Shenzhou-20, Chen Dong, Chen Zhongrui dhe Wang Jie, u kthyen në Tokë në bordin e kapsulës me shëndet të plotë.
Ndërkohë, ekuipazhi i Shenzhou-21 vazhdon të punojë normalisht në orbitë dhe mbetet në gjendje të mirë.
Kina ka miratuar një mekanizëm rrotullues “një nisje, një rezervë” për misionet e saj me ekuipazh. Kur Shenzhou 21 u ngrit në ajër, anija kozmike Shenzhou-22 dhe raketa e saj “Marshimi i Gjatë”-2F ishin tashmë në gatishmëri emergjente në Qendrën e Nisjes së Satelitëve Jiuquan.
Leave a Reply