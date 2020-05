Kryeministri Edi Rama ka mohuar deklaratën e Ilir Metës, sipas të cilit i ka dërguar platformën me 14 pika.

Rama thotë se nuk ka asnjë propozim nga Presidenti, por shprehet i gatshëm të ulet me opozitën dhe partnerët për reformat.

Ndërkohë, kryeministri thotë se Meta duhet t’i lërë apelet natën për 20 burra dhe ditën për 11 pika.

Reagimi i plotë i Ramës:

Presidenti nuk më ka dorëzuar asnjë platformë, por jam gati të ulem në çdo moment me të, me opozitën brenda/jashtëparlamentare e me partnerët e Reformës në Drejtësi, që t’i vëmë pikat mbi “i” të gjitha pikave të të gjitha palëve në shqip/anglisht, se teatri ra, iku e na la

Jemi në prag të miratimit të Planit të Veprimit për Negociatat në Këshillin Kombëtar të Integrimit, s’ka rast më të mirë që Presidenti, Opozita, Institucionet e Drejtësisë,Partnerët Ndërkombëtarë për Drejtësinë dhe Integrimin, të mblidhen URGJENT në një tryezë me karta të hapura.

Presidenti t’i lerë apelet natën për 20 burra e ditën për 11 pika! Opozita t’i lerë ultimatumet trupore e sharjet fëminore! Të dy bashkë ta lenë teatrin e mbledhjeve të komitetit të shpëtimit, se Shqipëria, parlamenti, qeveria, s’kanë kohë të luajnë “e ka kush e ka” dezhurnin.