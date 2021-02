Ilir Meta po përpiqet të sfidojë ligjin, qeverinë dhe çdo kundërshtar të tij, që e këshillon të mos përfshihet në fushatë elektorale, për shkak se është formalisht President i Republikës dhe kjo është shkelje kushtetuese e pozicionit të tij.

Shkon natën në Labëri, ditën në Berat, pasdite në Vlorë, në mbrëmje bën listë dekoratash, të cilën e jep në mëngjes dhe niset sërish në fushatë.

Nëse ka një gjë më zbavitëse në këtë fillim fushate, është pikërisht kjo axhenda e Ilir Metës. Aty ti shikon se si një njeri në panik, përpiqet të prodhojë deomos një konflikt me qeverinë dhe ligjin, që të duket i fortë dhe sfidues ndaj tyre.

Debati rreth veprimeve të tij ka ndarë shtypin dhe komentatorët që kërkojnë që ai të zbatojë ligjin. Por t’i kërkosh tani Ilir Metës zbatimin e ligjit si President është luks i tepruar.

Ilir Meta gjithsesi do ta shkelë një ligj dhe nëse nuk bën fushatë elektorale. Edhe po e le në Presidencë, ai me siguri do bëjë ndonjë tender që t’i vjedhë, do t’iu jap dekorata njerëzve që nuk u takojnë, do kthejë ligje pa arsye, apo do të përfshihet në aktivitete politike që e thyejnë gjithësesi statusin e tij si President.

Ndaj është më mirë që të mos debatohet më, për faktin që Ilir Meta po bën fushatë për LSI. Lëreni Ilir Metën të bëjë fushatë për LSI. Kjo është gjëja më legjitime që ai mund të bëjë edhe duke shkelur ligjin.

LSI është krijesë e tij, përbindëshi i tij dhe tashmë varrmihësja e tij. Lëreni të merret me të, që pas zgjedhjeve të mos thotë që dështuam se nuk u mora unë me LSI.

Ai duhet të përballet me përbindshin që ka krijuar vetë.

Nga ana tjetër ai duhet lënë të merret me LSI, publikisht, pasi i bën mire kujtesës së shoqërisë dhe mobilizon më shumë qytetarë të votojnë kundër saj.

Ekziston rreziku që duke identifikuar LSI-në me Kryemadhin, njerëzit të bëhen indiferentë ndaj saj. Por nëse shfaqet Ilir Meta, gjërat janë më të qarta dhe reagimi do jetë më i madh.

Por mbi të gjitha Ilir Meta duhet lënë të bëjë fushatë për LSI, pasi ai mund të çmendet nga ideja që ndaj tij mund të ketë një komplot të ri mes Bashës e Ramës, për ta lënë në Presidencë dhe për t’i shkatërruar LSI.

Mos ja ushqeni përsëri këtë paranojë. Lëreni të bëjë fushatë për LSI si President, me makina të Presidencës, me shoqërues të Gardës, me dekorata të Presidencës dhe çdo mjet tjetër që ka në dorë.

Mos ju referoni më ligjit dhe as mos merrni mundimin të citoni nenet që ka shkelur.

Tërbimi i tij i dukshëm, deklaratat përçart, kërcënimet verbale si një skizofren dhe mbi të gjitha paralajmërimet e tij epike se do ngrej popullin në këmbë të përmbys pushtetin, janë gjëja më e mirë që mund t’i ndodhë shumicës në prag të këtyre zgjedhjeve, pasi i jep dhe një dimension komik humbjes së opozitës. Dhe kjo pa Ilir Metën nuk do ishte e mundur.