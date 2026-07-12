Argjentinasi Leo Messi i dha legjendës italiane të futbollit Roberto Baggios fanelën që ai veshi në çerekfinalen e Kupës së Botës kundër Zvicrës, një ndeshje në të cilën Argjentina fitoi 3-1.
“Faleminderit Leo për dhuratën tënde të çmuar dhe për dashurinë tënde. Të dua shumë, miku im”, shkroi fituesi i “Topit të Artë” të vitit 1993 në profilin e tij në Instagram, ku postoi një foto me Messin duke mbajtur fanelën.
Lidhja midis të dyve daton që nga viti 2010, kur ata u takuan në Barcelonë falë Pep Guardiolës, i cili ishte shok skuadre i Baggios te klubi italian Brescia.
Sulmuesi nga Rosario ia dorëzoi uniformën ish-futbollistit italian në zonën e zhveshjes pas ndeshjes çerekfinale, një ndeshje që Baggio e ndoqi nga stadiumi i Kansas Cityt.
Argjentina siguroi një vend në gjysmëfinalen e Kupës së Botës, ku do të përballet me Anglinë, pasi mundi Zvicrën 3-1 me golat e Alexis Mac Allister, Julián Álvarez dhe Lautaro Martínez.
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