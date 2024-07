Kapiteni i Francës në këtë turne është dukur një kopje fantazmë e lojtarit tek i cili ka filluar të mbështetet kombi francez.

Paraqitjet e tij ende nuk e kanë udhëhequr skuadrën. Të martën kanë një përballje gjysmëfinale kundër një ekipi spanjoll që duket i sigurt dhe i uritur për sukses. Megjithatë, mendohet se ka faktorë të ndryshëm që lehtësojnë arsyen pse Mbappé ka vështirësi për të arritur standardet e tij të larta në këtë kompeticion.

Le Parisien shkruan se kapiteni mbërriti në Clairefontaine në maj me një dhimbje shpine që e pengoi të stërvitej siç duhet me kombëtaren. Sulmuesi fajëson lidhjen e tij me presidentin e Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi për këtë, duke besuar se ish-presidenti i tij ishte përgjegjës për zvogëlimin e kohës së luajtur me PSG-në që e ka bërë atë të jetë në një nivel të ndryshëm fitnesi nga niveli i tij normal.

Që kur u bashkua me kombëtaren e tij, Mbappé ka pësuar një sërë lëndimesh. Ai pati një problem me gjurin në miqësoren kundër Luksemburgut.

Kylian Mbappé, një hundë e thyer dhe probleme jashtë fushës

Një thyerje e hundës e pësuar në ndeshjen hapëse kundër Austrisë nuk i ka ndihmuar gjërat dhe e ka prishur plotësisht lojën e sulmuesit nga mungesa e stërvitjes, ndërsa ai iu nënshtrua ekzaminimeve mjekësore në përpjekje për të gjetur ritmet e tij natyrale pasi u pajis me një maskë mbrojtëse.

Në ndeshjen kundër Portugalisë të premten në mbrëmje, Mbappé nuk ishte në gjendje të luante në pjesën e fundit të kohës shtesë pasi u ankua te Didier Deschamps se ndihej i lodhur. Megjithatë, siç shkruan Le Parisien, kjo lodhje nuk është vetëm fizike.

Kapiteni mendohet se është i lodhur mendërisht nga një konflikt i lodhshëm me PSG-në, që e ka parë atë të kërkojë paratë për pagat dhe shpërblimet e munguara. Por Mbappé duket se po përballet me situatën politike në Francë. Sulmuesi francez ka zbuluar se ai është thellësisht i shqetësuar me trajektoren e kombit të tij pasi partia e ekstremit të djathtë “Tubimit Kombëtar” fitoi 54% të votave në raundin e parë të zgjedhjeve të Francës.

Ekipi francez është shprehur kundër “Tubimit Kombëtar” në shumë raste gjatë turneut dhe Mbappé si ylli dhe zëri i shpeshtë për ekipin ka qenë rrufepritësi për kritikat nga liderja e partisë Marine Le Pen, e cila në një intervistë për CNN refuzoi kritikat e tij ndaj partisë si jopërfaqësuese të francezëve me prejardhje migratore.

Marrë nga “Le Parisien”