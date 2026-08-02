Një tërmet me magnitudë 3.5 ka goditur pasditen e sotme, 2 gusht, zonën e Elbasanit.
Lëkundja sizmike është regjistruar në orën 14:28 dhe është ndjerë në qytetin e Elbasanit dhe zonat përreth. Sipas të dhënave paraprake sizmologjike, epiqendra e tërmetit ka qenë rreth 4 kilometra në juglindje të Elbasanit, afërsisht 37 kilometra në juglindje të Tiranës.
Tërmeti është lokalizuar në koordinatat 41.08 N dhe 20.11 E, ndërsa thellësia e vatrës sizmike ka qenë rreth 5 kilometra.
Deri në këto momente, nuk ka të dhëna për dëme materiale apo persona të lënduar.
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