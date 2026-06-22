Euro ka thyer një tjetër rekord historik në kursin e këmbimit me lekun.
Sipas kursit zyrtar të Bankës së Shqipërisë, një euro u këmbye sot me 94.3 lekë, niveli më i ulët i regjistruar ndonjëherë. Në tregun valutor, agjentët e këmbimit raportojnë se euro po blihet dhe shitet edhe më lirë, pranë nivelit të 93.8 lekëve.
Forcimi i lekut po mbështetet nga hyrjet e larta të valutës nga turizmi, remitancat dhe investimet e huaja.
Me kulmin e sezonit turistik ende përpara, tregu nuk përjashton mundësinë që monedha europiane të zbresë edhe më tej në javët në vijim.
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