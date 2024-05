Sipas gazetarit Artan Hoxha, një personazh që do shërbente si “thesar” për SPAK-un është Aleksandër Deda. Ky i fundit tejet i njohur për policinë kriminale të Lezhës.

Hoxha analizoi atentatet e kryera ndaj tij dhe motivin. Ata që donin ta eliminonin janë po ashtu emra të lidhur me ngjarjet tipike mafioze në vend. Deda aktualisht është i shpallur në kërkim dhe dyshohet se fshihet jashtë Shqipërisë. Ajo që është interesante është se ai ka arritur t’ju shpëtojë disa atentateve.

Fillimisht në vitin 2020 në superstradën Lezhë-Laç, ku ai mbeti i plagosur. Më pas në Mars 2022, ku një xhup i fryrë me pupla arriti ta mbrojë nga plumbat dhe po ashtu tentativat e herëpashershme për ta ekzekutuar me dron. Dyshohet se ai ka pasur përplasje të forta me ish-deputetin e PS Arben Ndoka. Kjo pasi kishte dyshime se Ardian Nikulaj dhe Deda kishin mundësuar futjen e Durim Bamit për të ekzekutuar vëllain e ish-politikanit, Aleksandër Doka.