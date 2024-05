Kur është vrarë vëllai i Arben Ndokës, Aleksandër Ndoka, ishte ngjarje shumë e rëndë, me mbështetje. Pas vrasjes, që e lidhin me një ngjarje të zgjedhjeve të vitit 2013, ka patur një incident. Dyshuan që kjo ndërhyrje politike mund të ketë lidhje. Negociatën e parë e bën Bardhok Pllaka. Negocion me fisin Ndoka dhe thotë nuk ka patur lidhje Ramazan Rraja. Pasi merret vesh kjo gje, negocion për të patur një takim midis fisit Ndoka dhe familjes Bami për të sqaruar që as këta nuk kanë lidhje me këtë ngjarje. Këtu është strumbullari nga nis kjo histori.