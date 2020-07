Meri Shehu ka lajme të mira për shenjat e horoskopit pasi sot planeti Mërkuri në Gaforre takohet në gradë ekzakte me Jupiterin në Bricjap dhe Neptunin ne Peshk dhe ky kombinim do jetë një dhuratë për ne në këtë periudhe. Durimi, këmbëngulja dhe rezistenca ndaj qëllimit do na çojë në realizim. Le të kemi udhërrëfyes një ëndërr e cila pret të materializohet.

Dashi – Dita e sotme do ju sjell nje ndryshim ne rrjedhen e ngjarjeve duke e bere me te kendshme te ardhmen ne familje dhe ne panifikimet tuaja ne pergjithesi. Do keni nje realizim ne dashuri.

Demi – Jeni te privilegjuar ne ngritjen e nje ndertimi apo muri mbrojtes qe do jete perballe te papriturave te pakendshme qe do duan te vene para jush per te prishur reputacionin tuaj.

Binjaket – Pavaresisht Aferdites ne shenjen tuaj qe ju bene me te pranueshem dhe me fat ne dashuri e ekonomi duhet te shikoni nje mundesi me ne mes te pyllit. Jo te gjitha anas rruges.

Gaforrja – Sot dita eshte shume premtuese ne bisedime e takime te rendesishme por edhe ne kontakte interesante ne jeten érotike. Do merrni nje dhurate nga universi.

Luani – Ju do vazhdoni me idene e dyerve te mbyllur dhe te asit nene menge pasi akoma nuk besoni se te qenit me te hapur nuk ju rrézikon aspak ne kete periudhe sidomos ne biznes.

Virgjeresha – Dita do jete e mire ne nje dhurate qe ju behet ne jeten personale duke ju hapur nje porte te mbyllur qe kishit kohe qe e vajtonit me mendimi se nuk do hapej me sidomos ne jeten personale.

Peshorja – Nje lajm shume i mire ne lidhje me ceshtje te karrieres dhe takime me njerez teper te rendesishem per ecurine tuaj do ndodhi ne kete dite apo deri ne fillimet e Gushtit.

Akrepi – Mos hiqni dore nga heshtja e diteve dhe te pezmatoheni ne qellimet tuaja sidomos ne planet ekonomike apo ne permbushjen ndaj vetes te disa detyrimeve shpirterore. Mos kini frike nga asgje.

Shigjetari -Mendoni te beni nje partner te planifikuar ne ekonomi ku asnje dite nuk duhet t’i mbetet borxh tjetres por te nxirrni maksimalen e asaj qe te dikton momenti.

Bricjapi – Tani eshte momenti te merrni nje dhurate apo nje fakt qe ju vjen ne ndihme ne nje bashkepunim apo ne nje lidhje personale per ta perdorur ne favorin tuaj.

Ujori – Ju hapet puna dhe jeta e perditeshme do behet me interesante duke filluar nga sot. Do merreni me shume veprimtari dhe takime e prezantime te reja.

Peshqit – Kjo do jete nje dite e bukur dashurie dhe afrimiteti me persona qe ju falin qetesi dhe ecuri ne shume plane e qellime te perbashketa. Do ndjeheni te favorizuar.