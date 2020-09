Nga Erion Braçe

Kur Armando Duka e

Koco Kokedhima po bejne partine e po u mohojne shqiptareve futbollin, ate futboll qe luhet e gjuhet me topin e ketyre,

duhen ca te verteta;

E para, kjo e #PS eshte qeveria e vetme ne 30 vite qe:

– ka financuar masivisht sportin;

– rikthehu edukimin fizik, sportiv ne shkolla bashke me mesuesit e mbetur rrugeve;

– vendosi standardin qe cdo shkolle e re apo qe rikonstruktohet ka palestren e terrenet sportive te saj,

jane qindra te tilla ne 3 vitet e fundit;

E dyta, kjo e #PS eshte e vetmja qeveri qe ka ndertuar stadiume, qendra olimpike, vepra pas 40 vitesh per sportin;

E treta, kjo e #PS eshte e vetmja qeveri ne 30 vite qe ka miratuar nje pakete te plote per sportin,

qe ben te mundur;

Hyrjen e sportit ne kapitalizem,

ja jep klubet sportive kapitalit privat duke transferuar aksionet e shtetit, bashkive;

Dhenien klubeve sportive te aseteve publike pa afat;

Ul ne 6% TVSH per investimet ne keto asete sportive apo kudo;

Garanton financim nga pushteti vendor me kushtin qe te deklarojne rroga sportistesh mbi 100 mije leke;

Ben zero:

tatimin mbi rrogat e futbollisteve per 2 vite;

taksen e pasurise per ndertesat sportive;

TVSH per ndihmat, sponsorizimet ne paisje sportive e te mjekesise sportive;

Per sponsorizime deri ne 5% te Fitimit, llogarit 3 here me shume shpenzim te zbritshem;

Legjitimon Karten e Tifozit e ndeshkon ashper dhunen ne sport;

Me specifikisht;

FSHF -se kjo qeveri i ka vene ne dispozicion dy prona me vlere maramendese ne kryeqytet;

Pronen mbi te cilen u ndertua stadiumi Qemal Stafa,

PRONEN ME VLERE TREGU 60 MLN EURO KU U NDERTUA FEDERATA ME E SHTRENJTE NE VEND!

(presidenti i vogel duhet ti thote nje fjale presidentit te madh te partise se nuk e dekreton).

Tani, dua ti pyes presidentet e Liges qe e drejton vartesi i Armando Dukes dhe e tutelon brutalisht Koco Kokedhima:

EDHE SA DO PRANONI QE GAREN TA ORGANIZOJE ARMAND DUKA, GJYQTARET TI CAKTOJE ARMAND DUKA E REZULTATET SPORTIVE TI VENDOSE AI?

Per parate;

EDHE SA DO PRANONI QE TE DREJTEN TELEVIZIVE TUA SHESE ARMAND DUKA NE BIZNESIN E TIJ?

Jo per gje por qeveria vendosi ta merrni ju 100%.