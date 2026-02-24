Kazinoja në mes të qytetit dhe shtëpia e barit në rrugën nacionale kanë rezultuar fatale për ish-drejtuesit e policisë së Lezhës. Drejtoria e Standardeve Profesionale në Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit ka marrë masa të rënda disiplinore deri në përjashtime nga policia dhe ulje në gradë.
Për shkak se kanë shpërdoruar detyrën duke lejuar lojërat e fatit dhe kultivimin e kanabisit, sipas Drejtorisë së Standardeve janë përjashtuar nga policia ish-zv/drejtori për Rendin në Policinë e Lezhës, Taulant Gjoka dhe ish-shefi i Komisariatit Oltion Gjoni sepse për të dy është kompetencë kontrolli i territorit për veprat penale si organizimi lojrave të fatit dhe kultivimi i drogës.
Ndërsa, për ish-drejtorin e Policisë së Lezhës, Altin Mena, është vendosur ulje në gradë për 5 vite. Mena aktualisht është zv/drejtor për rendin në Policinë e Kukësit. Ndërsa për zv/drejtorin për Krimet, Kujtim Gjokën, është vendosur shtyrje e afatit të gradimit.
Të gjitha këto masa nga Drejtoria e Standardeve kanë ardhur pasi kur Ilir Proda shkarkoi nga detyra Altin Menën, në Lezhë u zbulua një kazino dhe një godinë trekatëshe ku kultivohej kanabis. Në arsyetimin e Drejtorisë së Standardeve thuhet se gjatë drejtimit të Policisë së Lezhës nga këta drejtues prej kohësh në mes të qytetit funksiononte një kazino tre kate me mbi 20 makineta dhe një sallë pokeri brenda, gjithashtu u sekuestrua edhe kokainë në momentin e ndërhyrjes. Po ashtu, gjatë drejtimit të tyre sipas Standardeve një shtëpi bari në mes të rrugës nacionale funksiononte që nga muaji gusht 2025. Burime nga Drejtoria e Standardeve bëjnë me dije se presin që edhe AMP të nisë hetim ndaj ish drejtuesve të Policisë së Lezhës.
Kujtojmë që vetëm pak ditë pas shkarkimit të Altin Menës dhe marrjes së detyrës si drejtor i Policisë së Lezhës, të drejtues Islor Islamit, u zbulua dhe u godit grupi që kultivonte kanabis në godinë trekatëshe në mes të rrugës nacionale në Lezhë, ku u sekuestruan mbi 1 mijë bimë kanabis. Po ashtu ditë më parë ishte zbuluar edhe kazinoja në mes të qytetit.
Leave a Reply