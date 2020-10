Lei Kraja, moderatorja e njohur sportive e Digitalb, foli sot në “Wake Up” për jetën e saj private.

Ajo nuk e përjashtoi mundësinë që të lidhet me një futbollist ndonëse nuk do e kishte me shumë dëshirë.

Duke qenë se ka lindur në Amerikë, moderatori Isli Islami e pyeti se si është tradita e prezantimit të të dashurit përpara familjes.

“Edhe atje funksionon si këtu, e çojmë në shtëpi, i bëjnë pyetje, investigime.

Mami është sfida më e vështirë për të dashurin. I shkreti ai që do të hyjë në shtëpi se për mamin nuk ka asnjë njeri mjaftueshëm të mirë”, u shpreh moderatorja simpatike.

