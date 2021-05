Bashkimi Europian ka arritur të enjten një marrëveshje për të hequr pengesat e udhëtarëve mes vendeve evropiane, duke përdorur certifikatën digjitale.

Marrëveshja synon të eliminoje kërkesat për karantinë të qytetarëve. Ky vendim do të hyjë në fuqi më 1 korrik, megjithëse vendet e BE do të kenë edhe gjashtë javë të tjera për ta zbatuar nëse nuk janë gati deri atëherë.

Certifikata e gjelbër digjitale, nganjëherë jozyrtarisht e quajtur pasaporta COVID, do të mundësojë që kudo në BE përmes leximit të kodit QR, të kontrollohet certifikata që tregon nëse bartësi i saj nuk është i infektuar.

Janë paraparë tri mënyra që mund ta dëshmojnë këtë. E para, që personi është vaksinuar kundër COVID-19 apo që i sëmuri nga coronavirusit kohë më parë konsiderohet i mbrojtur nga antitrupat, e nëse nuk është vaksinuar dhe nuk ka antitrupa të mjaftueshme, duhet të ketë testin “e freskët” negativ PCR.

Me konfirmime të tilla, personat do të mund të kalojnë kufijtë mes shteteve anëtare të Bashkimit Evropian, pa iu nënshtruar masave të rrepta kufizuese që deri më tani kanë qenë në fuqi, siç ishte testimi apo vetëizolimi.

g.kosovari