Deputeti Lefter Maliqi, ka reaguar pas përfundimit të mbledhjes se Këshillit Politik, ku akuzon kreun e qevrisë për qëndrimin e mbajtur, ndërsa shkruan se Ramës i ka dalë boja nga ndërkombëtarët.

“Ramziu i sterrosur i nxire pas mbledhjes shoë te keshillit politik.Haha thote opozita parlamentare ka rendesi,perfaqeson disa parti,cthua o ditezi,ku ka opozite parlamentare,ka vetem shtojce te Rilindjes tende si sekt kriminal, leri filmat voto marreveshjen e 5 Qershorit ne Rezidencen Amerikane se te doli boja nga Nderkombetare.

Betejen e ke me shqiptaret qe i mashtrove me tepsin dhe timonin,e ke me opoziten legjitime PD,LSI,PDIU,PBDNj,PR,PAA.

Mbete i vetem plaku Mere po te merret goja,sa poshte ke rene,do te mbash peng Gjykaten Kushtetuese,se do te vesh ne zgjedhje me bashkite moniste te kapura dhe institucionet e krimin e kapur madje per tia arritur qellimit po aktron ,mund te kerkosh dhe mocion mosbesimi ta cosh vendin ne zgjedhje te parakohshme ne vjeshte me bashkite moniste,krimin,oligarket,drogen,institucionet e kapura.

Por cfaredo intrige,prapaskene te besh fundi te pret o i mjere.Ske pare gje akoma tani te pret humnera per ligesit ,mashtrimet,vjedhjet,varferimin,abuzimet,kercenimet,shantazhet,burgosjet,kanosjet ,cpopullimin etj qe u ke bere shqiptareve.Bir bir ste mori mire,te goditi mu ne brinje.

Premtove Rilindjen por u dhurove Shqiptareve Republiken e droges,Tao taos,Mamices,Leshit,Gjinos dhe aktrimit e mashtrimit te peshtire.Rrite borxhin publik por borxhi qe u ke shqiptareve ske per ta lare kurre o i pabese.

Hiqe masken o ditezi se te doli boja kudo.Je bere si Kanan Tafili i maskuar tek fimi ” Shtigje Lufte” ku e terhoqen prej hunde por me c’shoh ty do te terheqin zvarr me poshtersite qe i ke bere vendit dhe tradhetin qe i ke bere kombit”, shkruan ai.

