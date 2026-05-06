Ish kandidati për Bashkinë e Kuçovës, Lefter Maliqi i kërkon KQZ të vihet sërish në lëvizje për të hequr mandatin e krye-bashkiakut Kreshnik Hajdari.
Maliqi thotë se Gjykata e Lartë ka folur qartë mbi rastin e Hajdarit, duke thënë se ai duhej të ishte shkarkuar, ndërsa e akuzon krye-bashkiakun e Kuçovës se ka grabitur paratë e qytetarëve.
“Jam në KQZ. Si asnjëherë më parë, u bë 3 vjet në betejën ligjore dhe morale. Këtu keni vendimin e Gjykatës së Lartë të 4 shkurtit, dhe këtu ke kërkesën për vijimin me urgjencë të procedurës së pezulluar për mandatin e Kreshnik Hajdarit, kryebashkiak i Kuçovës, i dënuar nga SPAK me 9 muaj burg e 150 orë punë dhe nën hetim. Më vjen keq, të gjitha mediat e dhanë vendimin e Kolegjit të Gjykatës së Lartë që la në fuqi vendimin e Administratives, për të t’ia rikthyer KQZ për të marrë një vendim me urgjencë për largimin nga detyra në bazë të ligjit të dekriminalizimit, të kryebashkiakut në detyrë, Hjadarit të famshëm, në mandatin e grabitur. Provat u shkatërruan nga vendi i krimit, ku u ndërruan 6 kuti. Edhe pse ishin pamjet filmike.
KQZ nesër me urgjencë mbledhka në orën 1 një mbledhje të përshpejtuar një çështje tjetër, ndërkohë që për këtë çështje vazhdon zvarritjen. Unë kërkoj të fitoj moralisht, dhe e kam fituar betejën, pasi ligjërisht do ju kthej fitoren e merituar në 2027-ën qytetarëve të Kuçovës. Ai duhej të ishte shkarkuar. S’po kërkoj gjë tjetër, por dua të zbatohet ligji.
Ne kërkojmë të shkarkohet Hajdari i famshëm i oligarkëve dhe i qeveritarëve. Është në karrige me mandat të grabitur. Jo vetëm për vjedhje të votave, por është i dënuar. E ka fshehur dënimin. Ai duhej të ishte shkarkuar me kohë nga KQZ dhe nga Këshilli i Ministrave. Unë kam fatin e madh që e kam mbiemrin “Maliq” dhe po bëj Maliqin, se s’dihet se një ditë ligji me maliqin bëhen një. Ai duhej të vejë në pranga. Qyteti është lënë në mesjetë”, tha ai.
