Deputeti Lefter Maliqi ka shpërthyer me akuza ndaj kryeministrit Edi Rama.

Në një postim në ‘Facebook’, Maliqi paralajmëron se shumë shpejt shefi i qeverisë do marrë fund si politikan.

Deputeti i opozitës akuzon kryeministrin Rama për korrupsion, për rritje të papunësisë dhe për zaptim të institucioneve.

Postimi i Lefter Maliqit



Karnavali Rilindas në qiellin e shtatë me aktrim, mashtrim e tradhti… Një thënie e vjetër angleze (mqse Ramziu dhe Vuçiç kishin këshilltar ish Kryeministrin Anglez Tony Blair për ndarjen e kufijve Kosovë-Serbi në bashkëpunim me Thaçin) për mashtruesit thotë; Liar Lian pants on fire; duket se i përshtatet E(d)Ramës në shqip; gënjeshtar o gënjeshtar të morën poturet zjarr.