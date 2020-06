Deputeti i LSI-së në Parlament Lefter Koka ka deklaruar mbrëmjen e sotme në “Real Story” se nuk mund të vazhdohet akoma me këtë sistem zgjedhor, ku 2-3 individë vendosin për gjithçka.

Koka u shpreh se është pro listave të hapura, duke shtuar se sistemi me lista të mbyllura gjithmonë ka qenë i kontestuar, nga palët politike, por edhe nga ndërkombëtarët.

“Ne kemi një sistem e kod zgjedhor që janë kontestuar që në gjenezë. Në çdo rast ka qenë i kontestuar nga pala humbëse zakonisht, por edhe nga ndërkombëtarët. Thjesht zëri është ngritur më shumë nga humbësit sesa fituesit. Nuk mendoj se duhet të vazhdohet me këtë sistem, ku 2-3 individë të vendosin për politikën.

Sot deputetët nuk kanë lidhje me hallet e njerëzve, as me zonën e tyre elektorale. Sot fatmirësisht kemi disa deputetë që nuk kanë shefa. Unë mendoj se këta deputetë kanë thënë atë që do të donte qytetari shqiptar. Sot kërkohen listat e hapura. Nuk ka pse të kontestohet kjo gjë”, tha Koka.

Lefter Koka vlerësoi se vendi ka nevojë po ashtu për depolitizim të komisionerëve.

“Financimi i partive ka qenë dhe mbetet enigmë. ashtu sic u bë më 2008 marrëveshja, mund të bëhet edhe sot. Jam pro depolitizim të komisionerëve. Mendoj se duhet depolitizim i komisiionerëve. Unë mendoj se ky vend ka nevojë për më shumë se dy parti. Për komisionerët, të vendosen qoftë ata që janë në punë në shtet në 8 vitet e fundit ose të lëvizin në qytete të tjera.

Koalicionet do të bënin që vota të shkonte sërish tek partitë e mëdha. Një parti e vogël do të rritej me lista të hapura. PDIU prsh në Durrës rregullisht ka marrë 4000 deri 5000 vota e nuk ka marrë deputet. Këto vota i kanë shkuar partive të mëdha”, deklaroi Koka.

/e.rr