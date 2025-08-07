Lefter Koka lë përkohësisht qelinë, merr 8 orë leje

Ish-ministri i Mjedisit, Lefter Koka, ka lënë përkohësisht qelinë e burgut të Durrësit.
Koka ka marrë 8 orë leje për shkak të një problemi familjar.
Siç mësohet, Lefter Koka ka shkuar të vizitojë të ëmën që vuan nga një problem shëndetësor.
Leja për ish-ministrin Koka është aprovuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve.
Lefter Koka është shoqëruar nga forca të shumta policie dhe do të kthehet sërish në qelinë e burgut të Durrësit pas disa orësh.
Ish-ministri i Mjedisit mbahet në qeli që prej dhjetorit të vitit 2021, për çështjen e inceneratorëve.
Leave a Reply