Kur yjet flasin, dashuria nuk fshihet dot… Dy çifte të njohura të showbiz-it shqiptar po përfliten gjithnjë e më shumë si të bashkuar dhe këtë herë, jo nga thashethemet, por nga vetë astrologjia!

Në emisionin “Shije Shtëpie” në Tv Klan, astrologia Chrysanthi Kalogeri zbërtheu hartat astrologjike të Ledri Vulës me Xhensila Myrtezajn dhe të Sara Hoxhës me Erik Fullanin, duke lënë të kuptohet se mes tyre mund të fshihet më shumë se miqësi apo bashkëpunim…

Nga lidhjet harmonike të Diellit e Marsit, te balancat mes zemrës dhe ambicies, duket se universi ka një plan për këta katër emra të njohur. Çfarë zbulojnë yjet? Dhe a mund të jenë këto sinjale të një romance që nuk është më thjesht aludim? Kjo mbetet për t’u parë me kohën…

“Ledri Vula është një Gaforre, por jo një Gaforre e thjeshtë, është shumë dinamik. Për arsye se ka Marsin në shenjën e Bricjapit, është shumë i mirë për meshkujt. Nga Marsi në shenjën e Akrepit dhe Marsi në shenjën e Bricjapit janë nga më të mirët. Dielli i tij ka një lidhje harmonike me shenjën e Peshqve që u jep një zë shumë të bukur. Ka Hënën dhe Afërditën në shenjën e Luanit dhe i pëlqejnë gratë që shkëlqejnë, që janë shumë të bukura. Me Xhensila Myrtezajn kombinojnë sepse janë Diellin në një pikë që shkëlqejnë shumë, Dashi i vënë Ledrit Marsin mbi Diell në një lidhje harmonike me Jupiterin dhe i nxit atë pasioni si mashkull. Xhensila ka një trekëndësh shumë të mirë në shenjën e Ujit që kombinon me Ledrin. Kanë edhe kundërshtimet e tyre.

Sara Hoxha dhe Erik Fullani. Është një tjetër rregull i astrologjisë, që ne gjejmë atë që është përballë nesh. Pra Binjaku të gjejë Shigjetarin. Shigjetari ka një hartë astrologjike fantastike, e ka shumë të madhe Erik Fullani ka një dinamizëm në jetën e tij në punë, në marrëdhënie. Ndërkohë që edhe Sara është e zgjuar kërkon qëndrueshmëri. Ka kaluar në faza të reja jete, mund të ketë edhe disa pengesa dhe nëse do mbajnë marrëdhënien, mund të dëgjojmë edhe gjëra shumë interesante”, tha astrologia.