Shqipëria renditet mes 20 vendeve më të mira në botë për daljen në pension të të moshuarve jashtë vendit të tyre të origjinës. Gjithnjë e më shumë të moshuarit po kërkojnë të dalin në pension jashtë vendit, në kërkim të një stili jetese të ndryshme dhe kostos më të ulët.
Në Raportin Global të Daljes në Pension 2025, Shqipëria renditet e 20-ta në një listë që kryesohet nga Portugalia, duke lënë pas shtete si Serbia, Maqedonia e Veriut, madje edhe Franca.
Për rankimin e vendeve janë marrë në konsideratë procedurat që kryhen për moshën e tretë, optimizimi i taksave, ekonomia, cilësia e jetës, si dhe siguria dhe integrimi. Nga 44 vende të marra në studim, optimizimi i taksave për pensionistët e huaj që zgjedhin të jetojnë në Shqipëri e rendit vendin tonë në vend të 18-të, ndërsa për ekonominë e një pensionisti të huaj Shqipëria renditet e 13-ta. Për sigurinë dhe integritetin e të moshuarve të huaj, vendi ynë renditet i 9-ti.
Vitet e fundit, mijëra pensionistë italianë kanë zgjedhur Shqipërinë për të jetuar.
Raporti Global i Daljes në Pension 2025, një studim gjithëpërfshirës referues, sjell qartësi dhe drejtim në peizazhin në zhvillim të migrimit ndërkombëtar të daljes në pension (IRM).
Gjetjet kryesore nxjerrin në pah se 93% e vendeve tani ofrojnë rrugë të qarta për shtetësi dhe pothuajse të gjitha lejojnë shtetësinë e dyfishtë, duke siguruar që pensionistët të mund të krijojnë jetesë të re duke ruajtur identitetet e tyre origjinale. Tv Klan
