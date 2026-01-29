29 janar 2026 – Kryeministri Edi Rama, ka zhvilluar një intervistë me një gazetar të Le Monde, e cila është pasqyruar në një artikull, ku ai cilësohet “një politikan jo i zakonshëm”.
“Një portret që ndërthur politikën, artin, gjuhën frënge dhe vizionin europian të vendit”, shkruan Le Monde.
Që në hyrje, Rama shfaqet si një lider atipik: një kosh basketbolli i varur në mur, vizatime shumëngjyrëshe dhe piktura personale që dëshmojnë për lidhjen e tij të pandarë me artin dhe sportin.
Le Monde ndalet edhe te rrugëtimi i Ramës me gjuhën frënge, të cilën ai e ka mësuar gjatë rinisë, në Cité Internationale des Arts në Paris. Sipas kryeministrit, ajo mbetet një gjuhë që e bën të ndihet “si në shtëpi”, edhe pse sot anglishtja dominon marrëdhëniet ndërkombëtare.
I pyetur për stilin e tij të veshjes, shpesh të komentuar për atletet e bardha edhe në evente zyrtare, Rama thekson se nuk bëhet fjalë për imazh apo strategji komunikimi, por për autenticitet.
“Ka të bëjë me të qenurit vetvetja. Pse duhet të ndryshoj për t’u dukur sikur jam pjesë e një shfaqjeje? Jam unë, dhe kaq”, është shprehur kreu i qeverisë.
Në intervistë trajtohet edhe rritja e ndjeshme e turizmit, veçanërisht e turistëve frankofonë në Shqipëri.
Rama shprehet se Shqipëria tashmë po flet vetë përmes bukurisë së saj, pa paragjykimet e së shkuarës, duke u shfaqur si një vend europian, mikpritës dhe me harmoni fetare.
Në fund të bisedës, kryeministri përmbledh me metafora identitetin e vendit.
Tirana, sipas tij, është “dëshira për të ardhmen” dhe Shqipëria është “dashuria për të tjerët”.
Le Monde e mbyll intervistën duke e përshkruar Edi Ramën si një lider që mbetet vetvetja, mes pikturës, sportit dhe një vizioni të qartë europian. Shqipërinë e përshkruan si një vend që po prezantohet gjithnjë e më shumë përmes bukurisë së saj, në të gjitha stinët dhe qytetet.
Më poshtë, intervista e plotë:
Gazetari: Z. Kryeministër, para se të fillojmë intervistën, po ju rrëfehem diçka po mendoja nëse duhet të ndërroja atletet. Që kur ju pashë duke mirëpritur krerët e shteteve në samitin evropian në Tiranë, mendova se nuk po i përmbaheshit saktësisht kodit klasik të veshjes. Ky stil i pazakontë, a është një mënyrë për të projektuar një imazh modern, ndryshe nga perceptimi tradicional për Shqipërinë?
Edi Rama: Jo. Ka më shumë të bëjë me të qenurit vetvetja. Përndryshe, nuk do të isha vetvetja. Pse duhet të ndryshoj për t’u paraqitur sikur jam pjesë e një shfaqjeje? Jam unë, dhe kaq. Megjithatë, gjërat po ndryshojnë. Ka edhe të tjerë që po fillojnë të veshin atlete.
Gazetari: A është njohja e gjuhës frënge një aset në funksionin tuaj si kreu i qeverisë, veçanërisht në marrëdhëniet ndërkombëtare?
Edi Rama: Frëngjishtja nuk është më gjuha e marrëdhënieve ndërkombëtare. Më vjen keq ta them, por kjo është anglishtja. Megjithatë, të flasësh frëngjisht më bën të ndihem vërtet si në shtëpi. Është një ndjesi që të lejon ta përjetosh thellë një kulturë, e cila përndryshe humbet në anglisht ose në shqip. Prandaj, kur kemi fatin ta eksplorojmë drejtpërdrejt, është diçka vërtet e jashtëzakonshme.
Gazetari: Gjatë udhëtimit tonë kemi vënë re një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve, mes tyre edhe shumë frankofonë. Si e shpjegoni këtë interes të madh për Shqipërinë?
Edi Rama: Jam shumë i lumtur, sepse më në fund Shqipëria është në gjendje t’u flasë francezëve që e vizitojnë përmes bukurisë së saj. Ata e admirojnë vendin pa paragjykimet që për një kohë të gjatë e kanë shoqëruar në sytë e botës, të Evropës dhe të Francës. Ata zbulojnë një vend evropian, që e do Francën, një vend të bukur dhe mikpritës, ku fetë bashkëjetojnë në harmoni të plotë dhe ku, pavarësisht diversitetit fetar, ekziston një unitet i fortë në përkatësinë evropiane dhe në dëshirën për t’u anëtarësuar në Bashkimin Europian.
Gazetari: Z. Kryeministër, nëse do t’ju duhej ta përkufizonit Tiranën me një fjalë, cila do të ishte ajo?
Edi Rama: Dëshira për të ardhmen.
Gazetari: Po Shqipërinë?
Edi Rama: Dashuria për të tjerët.
Leave a Reply