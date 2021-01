Edhe në Francë kanë shpërthyer polemikat rreth numrit të ulët të vaksinave kundër Covid-19 të administruara në popullatë. Janë gjithsej 332 qytetarë transalpinë të vaksinuar, shumë pak edhe sipas mjekut Patrick Pelloux, i cili shkroi në Twitter: “Ne po dukemi si budallenj në krahasim me vendet e tjera”.

Në Itali, për shembull, faqja e azhurnuar në kohë reale e krijuar nga Qeveria dhe Komisioneri i jashtëzakonshëm raporton një numër shumë më të lartë të njerëzve të vaksinuar: mbi 46 mijë. Shifra e përqindjes gjithashtu duhet të merret parasysh: vendi ynë ka 60 milion banorë kundrejt 68 milion në Francë.

Një pjesë e shkaqeve të vonesës, sipas të përditshmes franceze, duhet të gjenden në “dobësinë” e kërkesës së bërë nga Bashkimi Europian për vendet e tij anëtare. Në veçanti, kontrata e furnizimit me vaksinë, sipas Le Figaro, u nënshkrua vonë, vetëm në nëntor. Në botë, vaksinimi vazhdon pak a shumë shpejt sipas shteteve të ndryshme. Në Itali nuk ka mungesë polemikash pavarësisht se ritmi i administrimit është shumë më i lartë se në Francë.

Gati 10 milion doza të vaksinës Covid-19 janë administruar në të gjithë planetin. Vendi i parë për qytetarët e vaksinuar është Kina, me 4.5 milion, e ndjekur nga Shtetet e Bashkuara, me 2.8 milion. Palë të treta të barabarta janë MB dhe Izraeli, të cilët kanë administruar një milion doza. Nëse braktisni numrat absolutë dhe shikoni ata që kanë të bëjnë me popullsinë, situata ndryshon rrënjësisht: Izraeli kryeson renditjen me një shkëputje të madhe, sepse ai tashmë ka vaksinuar 11.5% të popullsisë së tij totale. Bahreini ndjek me 3.5% dhe Mbretëria e Bashkuar me 1.5%. Italia është shumë larg me 0,08%, ndërsa Franca ka një përqindje edhe më të ulët: 0,000005%.

