Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezantuar sot një plan 15-pikësh për krijimin e një “Qeverie Uniteti”, që do të përfshinte të gjitha partitë politike në vend. “Qeveria e Unitetit” do të jetë kalimtare dhe synon të përgatisë Kosovën për zgjedhje të reja brenda 10 muajve.

Kryetari i LDK-së, Lumir Abdixhiku, tha në një konferencë për shtyp, se vendi po kalon një krizë politike, institucionale dhe legjitimiteti. Sipas tij ky plan është një rrugëdalje nga bllokada politike aktuale dhe një thirrje për bashkëpunim gjithëpërfshirës, me qëllim rikthimin e legjitimitetit demokratik në Kosovë.

“Duhet si klasë politike të konstatojmë tri të vërteta bazike, ato na ndihmojmë të kuptojmë vet agjendën që do ta prezantojmë sot. E para duhet të pranojmë që jemi në krizë politike. Pra, jemi në krizë politike, në krizë institucionale edhe në krizë legjitimiteti. Në krizë politike sepse s’ka as përpjekjen më të vogël nga askush të ndërtojë një shumicë parlamentare që do të sjelltë institucione legjitime të Kosovës. Dhe në krizë legjitimiteti sepse nuk kemi kuvend funksional e për më tepër nuk kemi as qeveri legjitime”, tha Abdixhiku.

Pjesë e 15 pikave është edhe rivendosja e lidhjeve me aleatët perëndimorë SHBA dhe BE në mënyrë që të hiqen sanksionet ndaj Kosovës, si dhe krijimi i i një platforme të unifikuar për dialogu me Serbinë.

Për monitorimin e zbatimit të axhendës së “Qeverisë së Unitetit” do të krijohet një organ i caktuar që do të bëjë transparencës dhe raportimet mbi punën e kësaj qeverie të përkohshme.

Axhenda me 15 pika për “Qeverinë e Unitetit”

1. Funksionaliteti Institucional dhe Depolitizimi: Plotësoni vendet e lira kryesore, veçanërisht në Gjykatën Kushtetuese, dhe emëroni udhëheqës profesionistë, jo-partiakë në institucionet publike.

2. Rritja e Pagave dhe Ligji i Rrogave: Rritja e pagave për punonjësit e sektorit publik dhe zbatimi i Ligjit për Pagat dhe vendimeve gjyqësore përkatëse.

3. Reagimi ndaj Krizës Energjetike: Mbështetja e familjeve me të ardhura të ulëta, heqja e TVSH-së për energjinë elektrike dhe ndihma për aksesin e sektorit privat në tregun e energjisë.

4. Plani Kombëtar i Gazifikimit: Fillimi i projektit të gazifikimit dhe zhvillimi i një termocentrali me gaz në bashkëpunim me SHBA-në.

5. Marrëdhëniet BE dhe SHBA: Rivendosja e lidhjeve me aleatët perëndimorë, heqja e sanksioneve dhe përgatitja e një platforme të unifikuar dialogu me Serbinë.

6. Ratifikimi i Marrëveshjeve Ndërkombëtare: Miratimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në pritje për të çuar përpara projektet e zhvillimit.

7. Verifikimi i Sistemit të Drejtësisë: Fillimi i përgatitjeve ligjore dhe verifikimit pilot për reformën gjyqësore.

8. Projekte të Mëdha Kombëtare: Zhbllokimi i projekteve të infrastrukturës si Unaza e Jashtme e Prishtinës, spitali i ri, qendra sportive dhe menaxhimi i mbeturinave.

9. Diskutim mbi Reformën Kushtetuese: Dialog i hapur mbi ndryshimet e mundshme kushtetuese për stabilitet politik.

10. Strategjia e Reformës në Arsim: Hartimi i një strategjie kombëtare për reformë të thellë dhe strukturore në arsim.

11. Përgatitja për Lojërat Mesdhetare: Sigurimi i gatishmërisë për pritjen e Lojërave të ardhshme.

12. Reforma e Sigurisë dhe Mbrojtjes: Avancimi i ndryshimeve strategjike në sigurinë dhe mbrojtjen kombëtare.

13. Rishikimi i Buxhetit Bashkiak: Rishikimi i formulës për shpërndarje të drejtë të buxhetit bashkiak.

14. Gatishmëria për Zgjedhje: Përgatitja për zgjedhje brenda 10 muajve të periudhës kalimtare.

15. Mekanizmi i Transparencës: Krijimi i një organi për të monitoruar dhe raportuar mbi zbatimin e axhendës.