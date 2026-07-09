Ministri i Jashtëm i Rusisë, Sergey Lavrov, ka theksuar se çdo marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit duhet të marrë parasysh interesat jo vetëm të palëve në luftë, por të të gjitha vendeve të prekura nga pasojat e tij. Deklarata u bë sot pas vizitës së tij në Mozambik.
Sipas Lavrov, zgjidhja e konfliktit duhet të jetë e balancuar dhe e drejtë. “Jo vetëm Irani, fqinjët e tij, Shtetet e Bashkuara, por edhe të gjitha vendet që në një mënyrë ose në një tjetër vuajnë nga ndikimi negativ në ekonominë globale nga situata aktuale”, tha ai para gazetarëve.
Ministri rus shtoi se Rusia dhe partnerët e saj kanë një pozicion të përbashkët për ngjarjet rreth Iranit, në Ngushticën e Hormuzit dhe, më gjerë, në Gjirin Persik. “Ne vazhdojmë nga fakti se, natyrisht, ky konflikt duhet të zgjidhet. Dhe ai mund të përfundojë vetëm me një marrëveshje që pasqyron interesat e të gjitha palëve”, theksoi Lavrov.
Deklarata e Lavrov vjen në një moment kur flitet për përpjekje për të formalizuar një marrëveshje midis Uashingtonit dhe Teheranit pas një periudhe tensionesh të forta ushtarake. Konflikti ka prekur ndjeshëm tregtinë ndërkombëtare të naftës, sidomos transitin nëpërmjet Ngushticës së Hormuzit – një nga rrugët më strategjike detare në botë, ku kalon një pjesë e madhe e eksporteve globale të naftës.
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