Deputeti i PS Denis Deliu debatoi me gazetarin Enton Abilekaj në emisionin Now lidhur me gjendjen e ushtrisë shqiptare.

Deliu solli në vëmendje se ai vetë i ka shërbyer atdheut në luftë dhe madje shoku i tij Feti Vogli ra dëshmor, ndërsa theksoi se sot, ndryshe nga koha kur ai shërbente në FA, ka një trajtim dinjitoz ndaj forcave të armatosura të Shqipërisë./m.j